https://ria.ru/20250628/armeniya-2026010304.html

Глава Русской духовной миссии в Иерусалиме высказался о ситуации в Армении

Глава Русской духовной миссии в Иерусалиме высказался о ситуации в Армении - РИА Новости, 28.06.2025

Глава Русской духовной миссии в Иерусалиме высказался о ситуации в Армении

Преследование священнослужителей Армянской апостольской церкви с использованием силовых структур является неоправданным и создает негативный образ светской... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T13:20:00+03:00

2025-06-28T13:20:00+03:00

2025-06-28T13:20:00+03:00

религия

преследование карапетяна в армении

армянская апостольская церковь

никол пашинян

гарегин ii

самвел карапетян

ереван

иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. Преследование священнослужителей Армянской апостольской церкви с использованием силовых структур является неоправданным и создает негативный образ светской власти в Армении, заявил РИА Новости начальник Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщил ранее его адвокат Ара Зограбян. Защитник архиепископа назвал решение суда незаконным и необоснованным, заявил, что защита намерена обжаловать решение. "Применение столь жестких мер по отношению к священнослужителям, как использование силовых структур, является неоправданным и только усугубляет разделение в обществе и создает негативный образ светской власти в Армении", - заявил архимандрит Вассиан, комментируя действия властей Армении против Армянской апостольской церкви. По словам начальника РДМ в Иерусалиме, попытки обвинить предстоятеля Армянской апостольской церкви и католикоса всех армян Гарегина II в создании заговора против существующей власти являются юридически бездоказательными и не подтверждаются фактами. "Католикос Гарегин II никогда не призвал к насильственному свержению власти в своем государстве. Действительно, католикос часто критиковал премьера Армении Никола Пашиняна и занимал сторону его оппонентов, но он никогда не переходил границы существующих законов", - убежден архимандрит Вассиан. Собеседник агентства отметил, что усиление противоречий между государственной властью и церковью в Армении вызывает серьезное беспокойство, и призвал искать любые возможности преодолеть разделение и враждебность. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20250627/glava-2025948670.html

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иерусалим

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преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, ереван, иерусалим, армения, в мире