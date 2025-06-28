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Глава Русской духовной миссии в Иерусалиме высказался о ситуации в Армении - РИА Новости, 28.06.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:20 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/armeniya-2026010304.html
Глава Русской духовной миссии в Иерусалиме высказался о ситуации в Армении
Глава Русской духовной миссии в Иерусалиме высказался о ситуации в Армении - РИА Новости, 28.06.2025
Глава Русской духовной миссии в Иерусалиме высказался о ситуации в Армении
Преследование священнослужителей Армянской апостольской церкви с использованием силовых структур является неоправданным и создает негативный образ светской... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T13:20:00+03:00
2025-06-28T13:20:00+03:00
религия
преследование карапетяна в армении
армянская апостольская церковь
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
ереван
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. Преследование священнослужителей Армянской апостольской церкви с использованием силовых структур является неоправданным и создает негативный образ светской власти в Армении, заявил РИА Новости начальник Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщил ранее его адвокат Ара Зограбян. Защитник архиепископа назвал решение суда незаконным и необоснованным, заявил, что защита намерена обжаловать решение. "Применение столь жестких мер по отношению к священнослужителям, как использование силовых структур, является неоправданным и только усугубляет разделение в обществе и создает негативный образ светской власти в Армении", - заявил архимандрит Вассиан, комментируя действия властей Армении против Армянской апостольской церкви. По словам начальника РДМ в Иерусалиме, попытки обвинить предстоятеля Армянской апостольской церкви и католикоса всех армян Гарегина II в создании заговора против существующей власти являются юридически бездоказательными и не подтверждаются фактами. "Католикос Гарегин II никогда не призвал к насильственному свержению власти в своем государстве. Действительно, католикос часто критиковал премьера Армении Никола Пашиняна и занимал сторону его оппонентов, но он никогда не переходил границы существующих законов", - убежден архимандрит Вассиан. Собеседник агентства отметил, что усиление противоречий между государственной властью и церковью в Армении вызывает серьезное беспокойство, и призвал искать любые возможности преодолеть разделение и враждебность. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
https://ria.ru/20250627/glava-2025948670.html
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преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, ереван, иерусалим, армения, в мире
Религия, Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Ереван, Иерусалим, Армения, В мире
Глава Русской духовной миссии в Иерусалиме высказался о ситуации в Армении

РДМ в Иерусалиме: преследование церкви создает негативный образ власти в Армении

© Фото : Московская духовная академияВассиан (Змеев)
Вассиан (Змеев) - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Московская духовная академия
Вассиан (Змеев). Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн - РИА Новости. Преследование священнослужителей Армянской апостольской церкви с использованием силовых структур является неоправданным и создает негативный образ светской власти в Армении, заявил РИА Новости начальник Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).
Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна, сообщил ранее его адвокат Ара Зограбян. Защитник архиепископа назвал решение суда незаконным и необоснованным, заявил, что защита намерена обжаловать решение.
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Вчера, 08:00
"Применение столь жестких мер по отношению к священнослужителям, как использование силовых структур, является неоправданным и только усугубляет разделение в обществе и создает негативный образ светской власти в Армении", - заявил архимандрит Вассиан, комментируя действия властей Армении против Армянской апостольской церкви.
По словам начальника РДМ в Иерусалиме, попытки обвинить предстоятеля Армянской апостольской церкви и католикоса всех армян Гарегина II в создании заговора против существующей власти являются юридически бездоказательными и не подтверждаются фактами.
«
"Католикос Гарегин II никогда не призвал к насильственному свержению власти в своем государстве. Действительно, католикос часто критиковал премьера Армении Никола Пашиняна и занимал сторону его оппонентов, но он никогда не переходил границы существующих законов", - убежден архимандрит Вассиан.
Собеседник агентства отметил, что усиление противоречий между государственной властью и церковью в Армении вызывает серьезное беспокойство, и призвал искать любые возможности преодолеть разделение и враждебность.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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27 июня, 21:48
 
РелигияПреследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковьНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянЕреванИерусалимАрменияВ мире
 
 
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