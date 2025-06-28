Решение об аресте архиепископа Аджапахяна обнародуют в 7:30 мск
Суд в Ереване обнародует решение об аресте архиепископа Аджапахяна в 7:30 мск
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Суд в Ереване обнародует решение по ходатайству об аресте архиепископа Микаела Аджапахяна в 7.30 мск, сообщил его адвокат Ара Зограбян.
"Заседание суда завершено. Решение будет обнародовано 8.30 (7.30 мск - ред.)", - заявил Зограбян.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.