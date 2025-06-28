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Решение об аресте архиепископа Аджапахяна обнародуют в 7:30 мск - РИА Новости, 28.06.2025
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06:46 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025975620.html
Решение об аресте архиепископа Аджапахяна обнародуют в 7:30 мск
Решение об аресте архиепископа Аджапахяна обнародуют в 7:30 мск - РИА Новости, 28.06.2025
Решение об аресте архиепископа Аджапахяна обнародуют в 7:30 мск
Суд в Ереване обнародует решение по ходатайству об аресте архиепископа Микаела Аджапахяна в 7.30 мск, сообщил его адвокат Ара Зограбян. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T06:46:00+03:00
2025-06-28T06:46:00+03:00
армения
ереван
микаел аджапахян (архиепископ)
никол пашинян
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
в мире
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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Суд в Ереване обнародует решение по ходатайству об аресте архиепископа Микаела Аджапахяна в 7.30 мск, сообщил его адвокат Ара Зограбян. "Заседание суда завершено. Решение будет обнародовано 8.30 (7.30 мск - ред.)", - заявил Зограбян. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, ереван, микаел аджапахян (архиепископ), никол пашинян, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Микаел Аджапахян (архиепископ), Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Решение об аресте архиепископа Аджапахяна обнародуют в 7:30 мск

Суд в Ереване обнародует решение об аресте архиепископа Аджапахяна в 7:30 мск

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 июн - РИА Новости. Суд в Ереване обнародует решение по ходатайству об аресте архиепископа Микаела Аджапахяна в 7.30 мск, сообщил его адвокат Ара Зограбян.
"Заседание суда завершено. Решение будет обнародовано 8.30 (7.30 мск - ред.)", - заявил Зограбян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Пашинян поручил собрать досье на священников, заявил экс-омбудсмен
Вчера, 01:57
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Священнослужители и сторонники архиепископа Аджапахяна у здания суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
У здания суда в Ереване собрались сторонники архиепископа Аджапахяна
Вчера, 01:22
 
АрменияЕреванМикаел Аджапахян (архиепископ)Никол ПашинянСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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