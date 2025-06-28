https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна

Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна - РИА Новости, 28.06.2025

Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна

В духовном центре Армянской апостольской церкви (ААЦ) — столкновения между верующими и полицией. Поводом послужили аресты "участников госпереворота". Чего... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:00:00+03:00

2025-06-28T08:00:00+03:00

2025-06-28T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В духовном центре Армянской апостольской церкви (ААЦ) — столкновения между верующими и полицией. Поводом послужили аресты "участников госпереворота". Чего добиваются власти — в материале РИА Новости.Крестовый походУтром 27 июня пришли за архиепископом Микаэлом Аджапахяном. Перед этим в интервью оппозиционным СМИ он призвал экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна убедить лояльных им генералов поднять мятеж против правительства Никола Пашиняна. Его поддержали глава ААЦ Гарегин II, другие епископы и прихожане.Власти стянули к Эчмиадзину (административный и духовный центр ААЦ) несколько сотен силовиков. Аджапахян уже собирался сдаться, но толпа сторонников не позволила.После нескольких мелких стычек Служба нацбезопасности потребовала от архиепископа добровольно явиться в Следственный комитет и отозвала сотрудников правоохранительных органов. Аджапахян согласился. Его защитники утверждают, что призыв к вооруженному мятежу тянет максимум на преступление средней тяжести, поэтому в задержании священника не было острой необходимости. По словам журналиста, экс-депутата парламента, юриста Арама Вардеваняна, вполне можно было ограничиться штрафом.Как бы там ни было, это не первый политический арест в Армении. Накануне, 25 июня, полиция провела целый рейд по домам оппозиционеров. Главной целью был архиепископ Баграт (Вазген Галстанян), который рассуждает о восстании с мая прошлого года и называет Пашиняна антихристом. Он с соратниками уже пытался проникнуть в его резиденцию, блокировал парламент и другие государственные учреждения.По официальной информации, Баграт собирался "сформировать 200 групп боевиков, каждая по 25 человек, чтобы затем захватить парламент". Вел об этом переговоры с депутатом от блока "Армения" Левоном Кочаряном — сыном второго президента республики Роберта Кочаряна. И, судя по предъявленным записям прослушки, был крайне недоволен нерешительностью политика.Как сказано в пресс-релизе Следственного комитета (СК) Армении, заговорщики не успели "завершить подготовку к своим преступлениям". Тем не менее они приобрели тысячи взрывных устройств, а также острые металлические "звездочки" — для повреждения транспортных средств и блокирования уличного движения. Также, уверяет СК, вербовали людей в ударные группы."Ни одно действие, ни одно задержание не сможет сбить нас с пути. Зло, слушай внимательно: что бы ты ни задумал, что бы ни делал — тебе осталось недолго. Мы придем за тобой", — сказал Баграт перед тем, как его посадили в полицейскую машину.В итоге СК Армении возбудил уголовное дело по статье о подготовке к террористическим актам и захвату власти против архиепископа и членов его движения "Священная борьба". Задержали не меньше 15 человек, в том числе представителей партии "Дашнакцутюн", ААЦ и парламента ликвидированной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Суд оставил их под стражей пока на два месяца.Миллиардер Самвел Карапетян, которого арестовали 18 июня, пообещал оказать юридическую помощь Баграту и его соратникам. Его тоже обвиняют в призывах к госперевороту. Хотя он говорил лишь о нападках правительства на церковь.Как известно, с конца мая Пашинян развернул кампанию против предстоятеля ААЦ Гарегина II. В частности, заявил о нарушении целибата и превращении церкви в "разбойничий вертеп"."Запланированные атаки направлены на дискредитацию армянского духовенства и Церкви, подавление голоса Церкви и подрыв ее высокой репутации, а также авторитета в нашем обществе", — так ответил католикос.Хитрый планНакануне полицейского рейда проправительственный телеканал CIVIC обнародовал план госпереворота, пояснив: получили его от "своих источников в оппозиции". Правда, предводитель заговора не назван.План такой. Прежде всего неизвестный комбинатор хотел помирить бывших президентов Кочаряна и Саргсяна, чтобы консолидировать их сторонников. После этого единый штаб оппозиции должны были поддержать олигархи, недовольные правлением Пашиняна. ААЦ отводилась роль главного рупора оппозиционной пропаганды, а Баграту — фронтмена восстания.Эту публикацию подняли на смех: зачем устраивать госпереворот, если, по данным центра Gallup, почти половина населения оценивает работу нынешнего правительства как "полностью отрицательную", а 18,8 процента — "скорее отрицательно".Оппозиционные парламентские партии открестились от причастности к заговору. Но Генпрокуратура и СК подключились к делу."Сотрудники правоохранительных органов предотвратили масштабный и зловещий криминально-олигархически-клерикальный план по дестабилизации обстановки в Республике Армении и захвату власти", — сообщил Пашинян.Армянский РубиконРуководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян расценивает нынешние события как упреждающий удар премьера по оппонентам. Дело в том, что парламентские выборы — уже в следующем году."Он бьет не только по политикам, но и по национальным институтам, вокруг которых может объединиться оппозиция. Именно с этим связаны нынешние аресты бизнесменов и политиков, а также атака на Церковь", — отмечает эксперт.И продолжает: события вокруг Эчмиадзина вызвали сильнейшее народное недовольство, которое заставило силовиков отступить."Вряд ли надолго. Кажется, Пашинян уже перешел Рубикон и пойдет до конца. В результате Армению может захлестнуть новая волна массовых протестов. Трудно предугадать, чем это закончится. Не исключены досрочные парламентские выборы", — заключает политолог.Заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов считает выбранный властями путь заведомо проигрышным."Под ударом Церковь, и дело не только в двух архиепископах. После второй войны за Карабах Гарегин II призывал Пашиняна уйти в отставку", — говорит он.Даже если после выборов Пашинян останется премьер-министром, отношения правительства с диаспорой (которую, по сути, "скрепляет" ААЦ) уже серьезно испорчены — и это негативно скажется на Армении.Впрочем, добавляет кавказовед, делать выводы рано. Все прояснится к осени.Политический аналитик Тигран Кочарян придерживается схожего мнения. "Еще свеж пример экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в определенный момент принялся сажать всех подряд, и в итоге каждый десятый в стране прошел через тюрьму или КПЗ. Естественно, он проиграл выборы в 2012-м", — указывает эксперт.Так или иначе, в любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Особенно с учетом нападок на Армянскую церковь, храмы которой посещает 90 процентов населения республики.

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025607176.html

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, грузия, никол пашинян, гарегин ii, роберт кочарян, дашнакцутюн, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, преследование карапетяна в армении