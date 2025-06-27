https://ria.ru/20250627/zuby-2025697632.html
Врач рассказал, как правильно чистить зубы
Врач рассказал, как правильно чистить зубы - РИА Новости, 27.06.2025
Врач рассказал, как правильно чистить зубы
Зубы необходимо чистить два раза в день, а щётка должна быть с синтетическими щетинками средней или мягкой жёсткости, сообщила РИА Новости ассистент кафедры... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:09:00+03:00
2025-06-27T03:09:00+03:00
2025-06-27T03:09:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Зубы необходимо чистить два раза в день, а щётка должна быть с синтетическими щетинками средней или мягкой жёсткости, сообщила РИА Новости ассистент кафедры терапевтической стоматологии ИС Пироговского университета Анастасия Хритова. Врач отметила, что зубной налёт влечет за собой появление кариеса, его осложнений и воспалительных заболеваний пародонта. Он является субстратом для жизнедеятельности микроорганизмов, которые выделяют кислые продукты обмена. Эти вещества пагубно действуют на зубы и ткани полости рта. "Чистка зубов должна осуществляться два раза в день. С утра после завтрака, вечером после ужина перед сном. Важно максимально сохранять полость рта без остатков пищи и налёта на зубах. Зубная щётка должна быть с синтетическими щетинками средней или мягкой жёсткости", - рассказала Хритова. Она уточнила, что зубные пасты стоит выбирать обычные гигиенические, профилактические или для снижения чувствительности зубов. С осторожностью стоит использовать отбеливающие зубные пасты, так как они могут вызвать абразивный износ тканей зуба. "Движения зубной щёткой должны быть выметающими - от десны к краю зуба на передних и задних поверхностях зубов и возвратно-поступательными на верхних поверхностях зубов", - пояснила врач. Специалист подчеркнула, что нужно обязательно уделять внимание межзубным промежуткам и использовать межзубные нити или ёршики. Размер межзубных ёршиков подбирается индивидуально врачом стоматологом, уточнила она. "Язык тоже нуждается в ежедневном очищении. Для этого нужно использовать специальные скребки или обратную сторону зубной щетки, с силиконовой накладкой", - добавила Хритова.
https://ria.ru/20250626/vrach-2025478017.html
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общество
Врач рассказал, как правильно чистить зубы
Врач Хритова: зубы необходимо чистить два раза в день
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Зубы необходимо чистить два раза в день, а щётка должна быть с синтетическими щетинками средней или мягкой жёсткости, сообщила РИА Новости ассистент кафедры терапевтической стоматологии ИС Пироговского университета Анастасия Хритова.
Врач отметила, что зубной налёт влечет за собой появление кариеса, его осложнений и воспалительных заболеваний пародонта. Он является субстратом для жизнедеятельности микроорганизмов, которые выделяют кислые продукты обмена. Эти вещества пагубно действуют на зубы и ткани полости рта.
"Чистка зубов должна осуществляться два раза в день. С утра после завтрака, вечером после ужина перед сном. Важно максимально сохранять полость рта без остатков пищи и налёта на зубах. Зубная щётка должна быть с синтетическими щетинками средней или мягкой жёсткости", - рассказала Хритова.
Она уточнила, что зубные пасты стоит выбирать обычные гигиенические, профилактические или для снижения чувствительности зубов. С осторожностью стоит использовать отбеливающие зубные пасты, так как они могут вызвать абразивный износ тканей зуба.
"Движения зубной щёткой должны быть выметающими - от десны к краю зуба на передних и задних поверхностях зубов и возвратно-поступательными на верхних поверхностях зубов", - пояснила врач.
Специалист подчеркнула, что нужно обязательно уделять внимание межзубным промежуткам и использовать межзубные нити или ёршики. Размер межзубных ёршиков подбирается индивидуально врачом стоматологом, уточнила она.
"Язык тоже нуждается в ежедневном очищении. Для этого нужно использовать специальные скребки или обратную сторону зубной щетки, с силиконовой накладкой", - добавила Хритова.