В Московском зоопарке родился детеныш джейрана
В Московском зоопарке родился детеныш джейрана, он оказался самкой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Детеныш джейрана родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, он оказался самкой, сообщает столичный зоосад.
"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш джейрана. Это оказалась самка", - говорится в Telegram-канале зоопарка.
Отмечается, что обнаружить детеныша было непросто – копытные животные часто приносят потомство на виду, так как проживают в открытой местности, однако у джерайнов все гораздо сложнее. Детеныш прячется в ямки в песке, которые остаются после "лежанок" взрослых, замирает, вытянув шею, и прижимает уши. Малыш ждет, когда мать подойдет, чтобы покормить, а в остальное время его задача - прятаться от хищников.
"Для сотрудников необходимо обнаружить малыша, чтобы проверить его здоровье, определить пол и надеть специальную бирку. Для специалистов это, как правило, не составляет труда. Сделать все необходимые манипуляции нужно как можно раньше, ведь чем меньше времени пройдет с момента рождения детеныша, тем меньше стресса испытают животные. Отработанная процедура занимает буквально секунды, и вот малыш уже бежит прятаться в новое место", - цитируются в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Подчеркивается, что джейраны - изящные и быстрые газели родом из пустынь и полупустынь Азии. Весят они не больше 30 килограммов, зато скорость развивают до 80 километров в час. В зоопарках джейраны содержатся нечасто, но в центре воспроизводства они живут и размножаются уже много лет подряд.
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы
13 апреля, 09:42