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В Московском зоопарке родился детеныш джейрана - РИА Новости, 27.06.2025
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Хорошие новости
 
14:26 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zoopark-2025827489.html
В Московском зоопарке родился детеныш джейрана
В Московском зоопарке родился детеныш джейрана - РИА Новости, 27.06.2025
В Московском зоопарке родился детеныш джейрана
Детеныш джейрана родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, он оказался самкой, сообщает столичный зоосад. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:26:00+03:00
2025-06-27T14:26:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Детеныш джейрана родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, он оказался самкой, сообщает столичный зоосад. "В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш джейрана. Это оказалась самка", - говорится в Telegram-канале зоопарка. Отмечается, что обнаружить детеныша было непросто – копытные животные часто приносят потомство на виду, так как проживают в открытой местности, однако у джерайнов все гораздо сложнее. Детеныш прячется в ямки в песке, которые остаются после "лежанок" взрослых, замирает, вытянув шею, и прижимает уши. Малыш ждет, когда мать подойдет, чтобы покормить, а в остальное время его задача - прятаться от хищников. "Для сотрудников необходимо обнаружить малыша, чтобы проверить его здоровье, определить пол и надеть специальную бирку. Для специалистов это, как правило, не составляет труда. Сделать все необходимые манипуляции нужно как можно раньше, ведь чем меньше времени пройдет с момента рождения детеныша, тем меньше стресса испытают животные. Отработанная процедура занимает буквально секунды, и вот малыш уже бежит прятаться в новое место", - цитируются в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Подчеркивается, что джейраны - изящные и быстрые газели родом из пустынь и полупустынь Азии. Весят они не больше 30 килограммов, зато скорость развивают до 80 километров в час. В зоопарках джейраны содержатся нечасто, но в центре воспроизводства они живут и размножаются уже много лет подряд.
https://ria.ru/20250626/zayats-2025521639.html
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светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родился детеныш джейрана

В Московском зоопарке родился детеныш джейрана, он оказался самкой

© Московский зоопаркДетеныш джейрана в Московском зоопарке. Кадр видео
Детеныш джейрана в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Московский зоопарк
Детеныш джейрана в Московском зоопарке. Кадр видео
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Детеныш джейрана родился в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, он оказался самкой, сообщает столичный зоосад.
"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш джейрана. Это оказалась самка", - говорится в Telegram-канале зоопарка.
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Отмечается, что обнаружить детеныша было непросто – копытные животные часто приносят потомство на виду, так как проживают в открытой местности, однако у джерайнов все гораздо сложнее. Детеныш прячется в ямки в песке, которые остаются после "лежанок" взрослых, замирает, вытянув шею, и прижимает уши. Малыш ждет, когда мать подойдет, чтобы покормить, а в остальное время его задача - прятаться от хищников.
"Для сотрудников необходимо обнаружить малыша, чтобы проверить его здоровье, определить пол и надеть специальную бирку. Для специалистов это, как правило, не составляет труда. Сделать все необходимые манипуляции нужно как можно раньше, ведь чем меньше времени пройдет с момента рождения детеныша, тем меньше стресса испытают животные. Отработанная процедура занимает буквально секунды, и вот малыш уже бежит прятаться в новое место", - цитируются в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
Подчеркивается, что джейраны - изящные и быстрые газели родом из пустынь и полупустынь Азии. Весят они не больше 30 килограммов, зато скорость развивают до 80 километров в час. В зоопарках джейраны содержатся нечасто, но в центре воспроизводства они живут и размножаются уже много лет подряд.
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