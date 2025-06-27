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Зеленский мертв в политическом плане, заявил Небензя - РИА Новости, 27.06.2025
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19:20 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025926086.html
Зеленский мертв в политическом плане, заявил Небензя
Зеленский мертв в политическом плане, заявил Небензя - РИА Новости, 27.06.2025
Зеленский мертв в политическом плане, заявил Небензя
Владимир Зеленский мертв в политическом плане, для него окончание правления будет означать ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:20:00+03:00
2025-06-27T19:20:00+03:00
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский мертв в политическом плане, для него окончание правления будет означать ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу RT. "В политическом плане Зеленский уже мертв, но лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел. Так что у него есть все причины держаться за власть и не проводить выборы", – сказал он. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, василий небензя, оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН
Зеленский мертв в политическом плане, заявил Небензя

Небензя: для Зеленского конец правления будет означать ответственность за деньги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский мертв в политическом плане, для него окончание правления будет означать ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу RT.
"В политическом плане Зеленский уже мертв, но лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел. Так что у него есть все причины держаться за власть и не проводить выборы", – сказал он.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Киеве сообщили мрачные новости Зеленскому после саммита НАТО
Вчера, 16:46
 
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