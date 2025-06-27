https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025731570.html

Медведчук обвинил НАТО в поддержке Зеленского

Медведчук обвинил НАТО в поддержке Зеленского - РИА Новости, 27.06.2025

Медведчук обвинил НАТО в поддержке Зеленского

Власть Владимира Зеленского на Украине не удержится без поддержки со стороны НАТО, за чьи интересы он и воюет, заявил председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:00:00+03:00

2025-06-27T10:00:00+03:00

2025-06-27T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Власть Владимира Зеленского на Украине не удержится без поддержки со стороны НАТО, за чьи интересы он и воюет, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украину сделали Анти-Россией на западные деньги, и сейчас она воюет не за свои интересы, чем Зеленский несказанно гордится. Несговорчивость наркофюрера на переговорах основывается на том, что он продвигает не интересы Украины, а интересы НАТО, и получает поддержку Альянса. Именно эта поддержка и держит Зеленского у власти, иначе ему не удержаться", - написал он в своей статье, опубликованной на сайте "Смотрим.ру". Как отметил Медведчук, Зеленский на крови своих сограждан "стал героем НАТО и защитником цивилизации", в то же время в результате своих действий получив "конфликт, который унес сотни тысяч жизней украинцев, сделал сотни тысяч калеками, а миллионы - беженцами". При этом председатель "Другой Украины" обратил внимание, что европейские политики в своем поведении также начали уподобляться поведению Зеленского. "Именно к этому сегодня, отпихивая (президента Франции Эммануэля) Макрона, стремится (канцлер Германии Фридрих) Мерц, который желает поставить немцев под ружье, как это сделал Зеленский, при этом пример Украины, которая фактически разрушена и превращена в концлагерь, его совершенно не останавливает", - подчеркнул он. Как резюмирует Медведчук, в конечном счете и Мерц, и Зеленский "попали на удочку" США. "Сегодня Зеленский в таком положении, что выпрашивает у него (президента США Дональда Трампа - ред.) разрешение купить (а не взять даром, как раньше) вооружения, а Европа вынуждена давать Зеленскому на это деньги, поскольку для таких "нелохов", как Мерц, "пути назад нет", - добавил он. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, нато, еврокомиссия