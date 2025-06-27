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Медведчук обвинил НАТО в поддержке Зеленского - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025731570.html
Медведчук обвинил НАТО в поддержке Зеленского
Медведчук обвинил НАТО в поддержке Зеленского - РИА Новости, 27.06.2025
Медведчук обвинил НАТО в поддержке Зеленского
Власть Владимира Зеленского на Украине не удержится без поддержки со стороны НАТО, за чьи интересы он и воюет, заявил председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:00:00+03:00
2025-06-27T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
виктор медведчук
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Власть Владимира Зеленского на Украине не удержится без поддержки со стороны НАТО, за чьи интересы он и воюет, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Украину сделали Анти-Россией на западные деньги, и сейчас она воюет не за свои интересы, чем Зеленский несказанно гордится. Несговорчивость наркофюрера на переговорах основывается на том, что он продвигает не интересы Украины, а интересы НАТО, и получает поддержку Альянса. Именно эта поддержка и держит Зеленского у власти, иначе ему не удержаться", - написал он в своей статье, опубликованной на сайте "Смотрим.ру". Как отметил Медведчук, Зеленский на крови своих сограждан "стал героем НАТО и защитником цивилизации", в то же время в результате своих действий получив "конфликт, который унес сотни тысяч жизней украинцев, сделал сотни тысяч калеками, а миллионы - беженцами". При этом председатель "Другой Украины" обратил внимание, что европейские политики в своем поведении также начали уподобляться поведению Зеленского. "Именно к этому сегодня, отпихивая (президента Франции Эммануэля) Макрона, стремится (канцлер Германии Фридрих) Мерц, который желает поставить немцев под ружье, как это сделал Зеленский, при этом пример Украины, которая фактически разрушена и превращена в концлагерь, его совершенно не останавливает", - подчеркнул он. Как резюмирует Медведчук, в конечном счете и Мерц, и Зеленский "попали на удочку" США. "Сегодня Зеленский в таком положении, что выпрашивает у него (президента США Дональда Трампа - ред.) разрешение купить (а не взять даром, как раньше) вооружения, а Европа вынуждена давать Зеленскому на это деньги, поскольку для таких "нелохов", как Мерц, "пути назад нет", - добавил он. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, нато, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, НАТО, Еврокомиссия
Медведчук обвинил НАТО в поддержке Зеленского

Медведчук: Зеленский не удержится у власти на Украинне без поддержки НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Власть Владимира Зеленского на Украине не удержится без поддержки со стороны НАТО, за чьи интересы он и воюет, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Украину сделали Анти-Россией на западные деньги, и сейчас она воюет не за свои интересы, чем Зеленский несказанно гордится. Несговорчивость наркофюрера на переговорах основывается на том, что он продвигает не интересы Украины, а интересы НАТО, и получает поддержку Альянса. Именно эта поддержка и держит Зеленского у власти, иначе ему не удержаться", - написал он в своей статье, опубликованной на сайте "Смотрим.ру".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Зеленский в восторге: "понуждающий к миру" удар по России у Трампа на столе
08:00
Как отметил Медведчук, Зеленский на крови своих сограждан "стал героем НАТО и защитником цивилизации", в то же время в результате своих действий получив "конфликт, который унес сотни тысяч жизней украинцев, сделал сотни тысяч калеками, а миллионы - беженцами". При этом председатель "Другой Украины" обратил внимание, что европейские политики в своем поведении также начали уподобляться поведению Зеленского.
"Именно к этому сегодня, отпихивая (президента Франции Эммануэля) Макрона, стремится (канцлер Германии Фридрих) Мерц, который желает поставить немцев под ружье, как это сделал Зеленский, при этом пример Украины, которая фактически разрушена и превращена в концлагерь, его совершенно не останавливает", - подчеркнул он.
Как резюмирует Медведчук, в конечном счете и Мерц, и Зеленский "попали на удочку" США. "Сегодня Зеленский в таком положении, что выпрашивает у него (президента США Дональда Трампа - ред.) разрешение купить (а не взять даром, как раньше) вооружения, а Европа вынуждена давать Зеленскому на это деньги, поскольку для таких "нелохов", как Мерц, "пути назад нет", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Европа и Зеленский спасли НАТО — но это не точно
Вчера, 18:03
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Он не знал, что любовь может быть жестокой: США просто убили Зеленского
24 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукДональд ТрампНАТОЕврокомиссия
 
 
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