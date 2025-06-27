https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025699716.html

"Без шансов": в Британии жестко высказались о судьбе Зеленского

"Без шансов": в Британии жестко высказались о судьбе Зеленского - РИА Новости, 27.06.2025

"Без шансов": в Британии жестко высказались о судьбе Зеленского

Саммит НАТО показал, что Владимира Зеленского сбрасывают со счетов и ему не следует рассчитывать на военную помощь, такое мнение высказал британский военный... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T04:10:00+03:00

2025-06-27T04:10:00+03:00

2025-06-27T04:10:00+03:00

в мире

украина

гаага

сша

владимир зеленский

дональд трамп

александр меркурис

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025639579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d8fc42710a54db3899c4246674f3a67.jpg

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Саммит НАТО показал, что Владимира Зеленского сбрасывают со счетов и ему не следует рассчитывать на военную помощь, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, комментируя недавний саммит НАТО в Гааге."Дальше не будет никаких обязательств перед Украиной, Зеленским, никаких обещанных ракет Patriot. Без шансов. <…> Приверженность Запада проекту Украина начинает сходить на нет", — сказал он.По словам Меркуриса, встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита показала, что Штаты пытаются выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине, а киевский режим ничего не может с этим сделать."Трамп просто слушает, уходит, говоря, что он (Зеленский — Прим. Ред.) хороший парень, — и это все. Никакого развития", — сказал аналитик.Меркурис также отметил, что США отказались принять новые антироссийские санкции, что может указывать на попытку сохранения диалога между Москвой и Вашингтоном в ущерб интересам Киева.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп во время беседы с Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге дал тому понять, Украине не стоит даже надеяться на поддержку со стороны Соединенных Штатов.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025695851.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025694552.html

украина

гаага

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, гаага, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр меркурис, нато, верховная рада украины