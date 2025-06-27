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"Без шансов": в Британии жестко высказались о судьбе Зеленского - РИА Новости, 27.06.2025
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04:10 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025699716.html
"Без шансов": в Британии жестко высказались о судьбе Зеленского
"Без шансов": в Британии жестко высказались о судьбе Зеленского - РИА Новости, 27.06.2025
"Без шансов": в Британии жестко высказались о судьбе Зеленского
Саммит НАТО показал, что Владимира Зеленского сбрасывают со счетов и ему не следует рассчитывать на военную помощь, такое мнение высказал британский военный... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T04:10:00+03:00
2025-06-27T04:10:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Саммит НАТО показал, что Владимира Зеленского сбрасывают со счетов и ему не следует рассчитывать на военную помощь, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, комментируя недавний саммит НАТО в Гааге."Дальше не будет никаких обязательств перед Украиной, Зеленским, никаких обещанных ракет Patriot. Без шансов. &lt;…&gt; Приверженность Запада проекту Украина начинает сходить на нет", — сказал он.По словам Меркуриса, встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита показала, что Штаты пытаются выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине, а киевский режим ничего не может с этим сделать."Трамп просто слушает, уходит, говоря, что он (Зеленский — Прим. Ред.) хороший парень, — и это все. Никакого развития", — сказал аналитик.Меркурис также отметил, что США отказались принять новые антироссийские санкции, что может указывать на попытку сохранения диалога между Москвой и Вашингтоном в ущерб интересам Киева.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп во время беседы с Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге дал тому понять, Украине не стоит даже надеяться на поддержку со стороны Соединенных Штатов.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025695851.html
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в мире, украина, гаага, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр меркурис, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Гаага, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Меркурис, НАТО, Верховная Рада Украины
"Без шансов": в Британии жестко высказались о судьбе Зеленского

Меркурис: саммит НАТО в Гааге показал, что Зеленского сбрасывают со счетов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Саммит НАТО показал, что Владимира Зеленского сбрасывают со счетов и ему не следует рассчитывать на военную помощь, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, комментируя недавний саммит НАТО в Гааге.
"Дальше не будет никаких обязательств перед Украиной, Зеленским, никаких обещанных ракет Patriot. Без шансов. <…> Приверженность Запада проекту Украина начинает сходить на нет", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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По словам Меркуриса, встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита показала, что Штаты пытаются выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине, а киевский режим ничего не может с этим сделать.
"Трамп просто слушает, уходит, говоря, что он (Зеленский — Прим. Ред.) хороший парень, — и это все. Никакого развития", — сказал аналитик.
Меркурис также отметил, что США отказались принять новые антироссийские санкции, что может указывать на попытку сохранения диалога между Москвой и Вашингтоном в ущерб интересам Киева.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп во время беседы с Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге дал тому понять, Украине не стоит даже надеяться на поддержку со стороны Соединенных Штатов.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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В миреУкраинаГаагаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр МеркурисНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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