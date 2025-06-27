https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025695851.html

В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ

В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ - РИА Новости, 27.06.2025

В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ

Режим Владимира Зеленского, уничтожая каноническую Украинскую православную церковь, стремится разрушить духовные и исторические основы общества, чтобы на их... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T02:09:00+03:00

2025-06-27T02:09:00+03:00

2025-06-27T02:09:00+03:00

россия

белоруссия

черновцы

владимир зеленский

артем дмитрук

игорь клименко

украинская православная церковь

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского, уничтожая каноническую Украинскую православную церковь, стремится разрушить духовные и исторические основы общества, чтобы на их месте сформировать "выжженное поле", где власть сможет навязывать свою идеологию, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "С запретом праздников, русского языка (Зеленский стремится - ред.) выбить почву из-под ног и выбить фундаменты, объединяющие народ. Он хочет выйти на такое выжженное пустое поле, где ... все будут преследовать миссию Зеленского: вся страна - анти-Россия, вся страна - инструмент по подавлению России, вся страна - частная военная компания против России, Белоруссии... Главная задача Зеленского в уничтожении церкви - уничтожить общность, то, на чем строится и будет строиться наш будущий мир, взаимодействие, наша память и наша история", - сказал Дмитрук в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста* (признан иноагентом в РФ). Он отметил, что запреты на праздники, русский язык, памятники, а также уголовное преследование за культурные традиции - часть системной политики по разобщению общества. Принудительная ежедневная мобилизация священников УПЦ используется как "инструмент давления". При этом власти, как подчеркнул Дмитрук, не брезгуют никакими методами и способами. Парламентарий подчеркнул, что пример "гражданского противостояния" проявился в Черновцах, где сотни местных жителей и прихожан Свято-Духовского собора, а также люди из других регионов, вступили в конфликт с полицией и сторонниками перехода храма и успешно защитили святыню. В офисе Зеленского, как утверждает Дмитрук, случилась "истерика", а министр МВД Игорь Клименко получил "первую красную карточку" за то, что не справился с задачей Зеленского по усмирению граждан. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.* Признан иноагентом

https://ria.ru/20250627/rada-2025694244.html

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025141762.html

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022112906.html

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белоруссия

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россия, белоруссия, черновцы, владимир зеленский, артем дмитрук, игорь клименко, украинская православная церковь, верховная рада украины, московский патриархат, ситуация вокруг упц