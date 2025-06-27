Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025695851.html
В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ
В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ - РИА Новости, 27.06.2025
В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ
Режим Владимира Зеленского, уничтожая каноническую Украинскую православную церковь, стремится разрушить духовные и исторические основы общества, чтобы на их... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T02:09:00+03:00
2025-06-27T02:09:00+03:00
россия
белоруссия
черновцы
владимир зеленский
артем дмитрук
игорь клименко
украинская православная церковь
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36885f35fb1cfc965a478c4fdd48178a.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского, уничтожая каноническую Украинскую православную церковь, стремится разрушить духовные и исторические основы общества, чтобы на их месте сформировать "выжженное поле", где власть сможет навязывать свою идеологию, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "С запретом праздников, русского языка (Зеленский стремится - ред.) выбить почву из-под ног и выбить фундаменты, объединяющие народ. Он хочет выйти на такое выжженное пустое поле, где ... все будут преследовать миссию Зеленского: вся страна - анти-Россия, вся страна - инструмент по подавлению России, вся страна - частная военная компания против России, Белоруссии... Главная задача Зеленского в уничтожении церкви - уничтожить общность, то, на чем строится и будет строиться наш будущий мир, взаимодействие, наша память и наша история", - сказал Дмитрук в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста* (признан иноагентом в РФ). Он отметил, что запреты на праздники, русский язык, памятники, а также уголовное преследование за культурные традиции - часть системной политики по разобщению общества. Принудительная ежедневная мобилизация священников УПЦ используется как "инструмент давления". При этом власти, как подчеркнул Дмитрук, не брезгуют никакими методами и способами. Парламентарий подчеркнул, что пример "гражданского противостояния" проявился в Черновцах, где сотни местных жителей и прихожан Свято-Духовского собора, а также люди из других регионов, вступили в конфликт с полицией и сторонниками перехода храма и успешно защитили святыню. В офисе Зеленского, как утверждает Дмитрук, случилась "истерика", а министр МВД Игорь Клименко получил "первую красную карточку" за то, что не справился с задачей Зеленского по усмирению граждан. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.* Признан иноагентом
https://ria.ru/20250627/rada-2025694244.html
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025141762.html
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022112906.html
россия
белоруссия
черновцы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_2768b12f1b7bb471766eb3b7c3454b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, черновцы, владимир зеленский, артем дмитрук, игорь клименко, украинская православная церковь, верховная рада украины, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Россия, Белоруссия, Черновцы, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Игорь Клименко, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского, уничтожая каноническую Украинскую православную церковь, стремится разрушить духовные и исторические основы общества, чтобы на их месте сформировать "выжженное поле", где власть сможет навязывать свою идеологию, заявил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"С запретом праздников, русского языка (Зеленский стремится - ред.) выбить почву из-под ног и выбить фундаменты, объединяющие народ. Он хочет выйти на такое выжженное пустое поле, где ... все будут преследовать миссию Зеленского: вся страна - анти-Россия, вся страна - инструмент по подавлению России, вся страна - частная военная компания против России, Белоруссии... Главная задача Зеленского в уничтожении церкви - уничтожить общность, то, на чем строится и будет строиться наш будущий мир, взаимодействие, наша память и наша история", - сказал Дмитрук в интервью YouTube-каналу украинского журналиста Александра Шелеста* (признан иноагентом в РФ).
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Раде заявили, что социологические опросы на Украине "рисуются"
01:36
Он отметил, что запреты на праздники, русский язык, памятники, а также уголовное преследование за культурные традиции - часть системной политики по разобщению общества. Принудительная ежедневная мобилизация священников УПЦ используется как "инструмент давления". При этом власти, как подчеркнул Дмитрук, не брезгуют никакими методами и способами.
Парламентарий подчеркнул, что пример "гражданского противостояния" проявился в Черновцах, где сотни местных жителей и прихожан Свято-Духовского собора, а также люди из других регионов, вступили в конфликт с полицией и сторонниками перехода храма и успешно защитили святыню.
В офисе Зеленского, как утверждает Дмитрук, случилась "истерика", а министр МВД Игорь Клименко получил "первую красную карточку" за то, что не справился с задачей Зеленского по усмирению граждан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
"Ты черт". Депутат Рады внезапно обрушился на Зеленского
24 июня, 17:07
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
* Признан иноагентом
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине
10 июня, 19:38
 
РоссияБелоруссияЧерновцыВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукИгорь КлименкоУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала