В Киеве раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО
Дубинский: Трамп дал понять Зеленскому, что не собирается помогать Украине
© Getty Images / AnadoluПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
© Getty Images / Anadolu
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге дал ему понять, что Соединенные Штаты больше не собираются помогать Украине, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«
"Трамп категорически не хочет демонстрировать свою руку помощи Украине и не собирается протягивать ее Зеленскому", — сказал он.
По мнению украинского политика, хозяин Белого дома прекрасно знает, что киевский режим использует любую встречу с ним, чтобы формировать ложную реальность о якобы нерушимой поддержке США и продолжать военные действия. Трампу при этом крайне важно всячески подчеркивать, что он не дает главе киевского режима никаких оснований для подобных выводов, пояснил парламентарий.
«
"Зеленский пытался подобные вопросы Трампу поставить, но, судя по публичной коммуникации президента США, отвечать на них он не собирался и не собирается", — резюмировал Дубинский.
В среду американский лидер заявил, что не поднимал на короткой встрече с Владимиром Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
В Китае сделали внезапное предложение Зеленскому
25 июня, 17:16