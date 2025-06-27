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В Киеве раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
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01:39 27.06.2025 (обновлено: 09:51 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025694552.html
В Киеве раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО
В Киеве раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО - РИА Новости, 27.06.2025
В Киеве раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге дал ему понять, что Соединенные Штаты больше не собираются помогать... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T01:39:00+03:00
2025-06-27T09:51:00+03:00
в мире
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дональд трамп
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге дал ему понять, что Соединенные Штаты больше не собираются помогать Украине, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Трамп категорически не хочет демонстрировать свою руку помощи Украине и не собирается протягивать ее Зеленскому", — сказал он.По мнению украинского политика, хозяин Белого дома прекрасно знает, что киевский режим использует любую встречу с ним, чтобы формировать ложную реальность о якобы нерушимой поддержке США и продолжать военные действия. Трампу при этом крайне важно всячески подчеркивать, что он не дает главе киевского режима никаких оснований для подобных выводов, пояснил парламентарий.&quot;Зеленский пытался подобные вопросы Трампу поставить, но, судя по публичной коммуникации президента США, отвечать на них он не собирался и не собирается&quot;, — резюмировал Дубинский.В среду американский лидер заявил, что не поднимал на короткой встрече с Владимиром Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025691683.html
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в мире, сша, гаага, украина, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский
В мире, США, Гаага, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
В Киеве раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО

Дубинский: Трамп дал понять Зеленскому, что не собирается помогать Украине

© Getty Images / AnadoluПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Getty Images / Anadolu
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге дал ему понять, что Соединенные Штаты больше не собираются помогать Украине, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«
"Трамп категорически не хочет демонстрировать свою руку помощи Украине и не собирается протягивать ее Зеленскому", — сказал он.
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По мнению украинского политика, хозяин Белого дома прекрасно знает, что киевский режим использует любую встречу с ним, чтобы формировать ложную реальность о якобы нерушимой поддержке США и продолжать военные действия. Трампу при этом крайне важно всячески подчеркивать, что он не дает главе киевского режима никаких оснований для подобных выводов, пояснил парламентарий.
«

"Зеленский пытался подобные вопросы Трампу поставить, но, судя по публичной коммуникации президента США, отвечать на них он не собирался и не собирается", — резюмировал Дубинский.

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В среду американский лидер заявил, что не поднимал на короткой встрече с Владимиром Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
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В миреСШАГаагаУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр Дубинский
 
 
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