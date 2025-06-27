https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025694552.html

В Киеве раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО

В Киеве раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО - РИА Новости, 27.06.2025

В Киеве раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге дал ему понять, что Соединенные Штаты больше не собираются помогать... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T01:39:00+03:00

2025-06-27T01:39:00+03:00

2025-06-27T09:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге дал ему понять, что Соединенные Штаты больше не собираются помогать Украине, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Трамп категорически не хочет демонстрировать свою руку помощи Украине и не собирается протягивать ее Зеленскому", — сказал он.По мнению украинского политика, хозяин Белого дома прекрасно знает, что киевский режим использует любую встречу с ним, чтобы формировать ложную реальность о якобы нерушимой поддержке США и продолжать военные действия. Трампу при этом крайне важно всячески подчеркивать, что он не дает главе киевского режима никаких оснований для подобных выводов, пояснил парламентарий."Зеленский пытался подобные вопросы Трампу поставить, но, судя по публичной коммуникации президента США, отвечать на них он не собирался и не собирается", — резюмировал Дубинский.В среду американский лидер заявил, что не поднимал на короткой встрече с Владимиром Зеленским в Гааге тему прекращения огня на Украине. При этом американский лидер подчеркнул, что не сомневается в стремлении российского лидера Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025691683.html

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024071405.html

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025385686.html

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в мире, сша, гаага, украина, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский