https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025691293.html

Зеленский упрекнул страны Европы в зависимости от российской нефти

Зеленский упрекнул страны Европы в зависимости от российской нефти - РИА Новости, 27.06.2025

Зеленский упрекнул страны Европы в зависимости от российской нефти

Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому совету, стал жаловаться, что некоторые страны ЕС по-прежнему сильно зависят от российской нефти, и начал упрашивать РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T00:52:00+03:00

2025-06-27T00:52:00+03:00

2025-06-27T00:52:00+03:00

экономика

россия

словакия

европа

владимир зеленский

роберт фицо

евросоюз

европейский совет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014317631_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e99d1bd41490c892025c1a75e3cc8b8.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому совету, стал жаловаться, что некоторые страны ЕС по-прежнему сильно зависят от российской нефти, и начал упрашивать снизить ценовой потолок на нефть из РФ. Он посетовал, что не всегда ощущает понимание со стороны европейских лидеров. "Со временем мы увидели, насколько сильно некоторые европейские страны все еще зависят от российской нефти. Мы понимаем это и действуем осторожно, как того требует наше партнерство с ЕС. Однако, к сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины. Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление от некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти продолжать течь", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он стал просить снизить ценовой потолок на российскую нефть до 30 или хотя бы 45 долларов за баррель. В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025689058.html

https://ria.ru/20250626/dubinskiy-2025682199.html

россия

словакия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, словакия, европа, владимир зеленский, роберт фицо, евросоюз, европейский совет, еврокомиссия