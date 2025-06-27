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Зеленский упрекнул страны Европы в зависимости от российской нефти - РИА Новости, 27.06.2025
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00:52 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025691293.html
Зеленский упрекнул страны Европы в зависимости от российской нефти
Зеленский упрекнул страны Европы в зависимости от российской нефти - РИА Новости, 27.06.2025
Зеленский упрекнул страны Европы в зависимости от российской нефти
Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому совету, стал жаловаться, что некоторые страны ЕС по-прежнему сильно зависят от российской нефти, и начал упрашивать РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:52:00+03:00
2025-06-27T00:52:00+03:00
экономика
россия
словакия
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владимир зеленский
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европейский совет
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому совету, стал жаловаться, что некоторые страны ЕС по-прежнему сильно зависят от российской нефти, и начал упрашивать снизить ценовой потолок на нефть из РФ. Он посетовал, что не всегда ощущает понимание со стороны европейских лидеров. "Со временем мы увидели, насколько сильно некоторые европейские страны все еще зависят от российской нефти. Мы понимаем это и действуем осторожно, как того требует наше партнерство с ЕС. Однако, к сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины. Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление от некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти продолжать течь", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он стал просить снизить ценовой потолок на российскую нефть до 30 или хотя бы 45 долларов за баррель. В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025689058.html
https://ria.ru/20250626/dubinskiy-2025682199.html
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экономика, россия, словакия, европа, владимир зеленский, роберт фицо, евросоюз, европейский совет, еврокомиссия
Экономика, Россия, Словакия, Европа, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Евросоюз, Европейский совет, Еврокомиссия
Зеленский упрекнул страны Европы в зависимости от российской нефти

Зеленский на саммите упрекнул ЕС в зависимости от российской нефти

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому совету, стал жаловаться, что некоторые страны ЕС по-прежнему сильно зависят от российской нефти, и начал упрашивать снизить ценовой потолок на нефть из РФ.
Он посетовал, что не всегда ощущает понимание со стороны европейских лидеров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины
00:12
"Со временем мы увидели, насколько сильно некоторые европейские страны все еще зависят от российской нефти. Мы понимаем это и действуем осторожно, как того требует наше партнерство с ЕС. Однако, к сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины. Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление от некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти продолжать течь", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он стал просить снизить ценовой потолок на российскую нефть до 30 или хотя бы 45 долларов за баррель.
В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Киеве раскрыли шокирующие планы Зеленского против России
Вчера, 22:37
 
ЭкономикаРоссияСловакияЕвропаВладимир ЗеленскийРоберт ФицоЕвросоюзЕвропейский советЕврокомиссия
 
 
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