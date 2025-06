https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

Зеленский в восторге: "понуждающий к миру" удар по России у Трампа на столе

Вопреки обыкновению, по итогам только что закончившегося саммита НАТО в Гааге российские и западные заголовки демонстрируют совершенно идиллическое единодушие...

Вопреки обыкновению, по итогам только что закончившегося саммита НАТО в Гааге российские и западные заголовки демонстрируют совершенно идиллическое единодушие. Это означает, что как минимум одна сторона принимает желаемое за действительное и за этим могут последовать большие проблемы.Например, немецкая газета Bild написала, что хотя "ситуация на Украине остается драматичной", а фронт горит, на личной встрече Зеленский Трампа "не впечатлил". Агентство Bloomberg обрадовало российскую аудиторию, рассказав, что "страны НАТО всеми силами старались укрепить позиции Украины", но "Трамп уже переключил внимание с темы перемирия на другие вопросы". The Washington Post вовсе заломила руки до открытого перелома: "Совместная декларация, принятая 32 лидерами стран НАТО по итогам встречи, лишь вскользь упоминает Украину и вовсе не содержит ссылки на войну — несмотря на возражения ряда членов альянса".В свою очередь, многочисленные российские ресурсы всячески смакуют, что повышение расходов странами НАТО "отложено в долгий ящик", "Трамп унизил НАТО", а "Зеленский имел бледный вид и ушел ни с чем".Вывод: саммит провальный, все хорошо.Это не так.Наши враги готовились к этому саммиту очень серьезно и продумывали каждый шаг. Их целью были не массовые встречи, не финальное коммюнике, не громкие заявления, глобальные решения и внимание всего мира. Саммит НАТО был лишь большой декорацией для расписанной по нотам психологической операции против президента США Дональда Трампа.Сделано было все, чтобы Трампа ничего не раздражало, а только ублажало: и сверхкороткая программа, и жалкое коммюнике из пяти пунктов, и согласие повысить расходы на любой процент, и даже Зеленского приодели в подобие костюмчика и заставили заискивающе улыбаться. От потоков молока и меда Гаагу будут оттирать еще долго, а масштабу и гармонии славословий в адрес Трампа позавидовали бы лучшие древнегреческие хоры: не хватало только одалисок, омывающих ноги американскому президенту и осыпающих его лепестками роз. Генсек НАТО Рютте чуть ли не почистил Трампу ботинки языком и практически на четвереньках называл его "папочкой".Главная задача спецоперации против Трампа — "залезть ему под кожу", то есть исподволь повлиять на его ход мыслей с помощью специальных сообщений, по идее, резонирующих с предполагаемым самоощущением Большого Дональда: и какой он мудрый, и какой решительный, и как он всех эпически разбомбил, и фантастически помирил, и фактически закатил солнце вручную.А как только на фоне положительных эмоций были заложены нужные мысли, самоназначенные кукловоды зашли с козырей: раз удалось так мудро и стремительно разрешить ситуацию между Ираном и Израилем и все обошлось красиво и без мировой войны, то надо бы срочно провернуть такой же трюк с Россией и Украиной.Например, схемотехники на саммите подсадили к Трампу премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которой он благоволит. Она с ним мило чирикала, а потом в нужный момент сказала, что "решимость, продемонстрированная им во время войны между Израилем и Ираном, должна быть проявлена и в конфликтах между Россией и Украиной, а также в рамках сектора Газа".Тему синхронно подхватили другие участники операции.Проверенный рупор русофобов газета The Wall Street Journal в красках описала, что "Израиль за 48 часов завоевал небо над Ираном, а Россия за три года так и не смогла сделать это над Украиной", то есть тигр картонный: достаточно ткнуть его шпажкой от канапе — и он сам повалится. Ресурс CNN выкатил пространный материал, где убедительно доказывается, что "раз США нарушили многолетнее табу по прямому военному удару по Ирану" и за это ничего не было, то нужно продолжать в том же духе. В New York Post не стали ходить вокруг да около и прямо указали, что президенту США надо делать: "Дональд Трамп мог бы преподнести приятный сюрприз (России), применив подход "мир через силу". Шаг первый: объявить, что он отбросил в сторону глупую нерешительность Джо Байдена и разрешает Киеву доступ к большему количеству более современного американского вооружения — и без тех ограничительных условий по его использованию, на которых настаивала предыдущая администрация. Шаг второй: дать добро на принятие двухпартийного санкционного законопроекта сенатора Линдси Грэма*, который ударит по пособникам российской военной машины, введя 500-процентные тарифы на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и так далее". Вот прямо так — открытым текстом.Вчера к спецоперации сознательно или бессознательно подключился даже спецпосланник и личный друг Трампа Стив Уиткофф: "Когда вы видите ту надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло, я думаю, что это может повлиять на Россию и Украину. Мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: "Знаете что, мы тоже хотим участвовать в таком мирном процессе". Поэтому мы надеемся, что это приведет к очень хорошим результатам в урегулировании конфликта между Россией и Украиной".В ход было пущено даже самое тяжелое оружие — Нобелевка. Махинаторы из ЕС и НАТО уверены, что Трамп зациклен на получении Нобелевской премии мира еще с 2009 года, когда ее дали Обаме "авансом". Сам Трамп многократно жаловался на то, что он как раз достоин премии больше других, но ему "никогда не дадут". Сейчас его номинировал Пакистан за миротворчество в индийско-пакистанском конфликте, а представители сената США номинировали его за разрешение конфликта между Израилем и Ираном. Логика проста: нужно убедить Трампа, что стоит только ограниченно бомбануть Россию и быстренько принудить ее к миру — и Нобелевка в кармане.Впрочем, Трамп — мастер преподносить сюрпризы и врагам, и союзникам, и его мышление отнюдь не так примитивно, как хотелось бы заговорщикам. На саммите НАТО он охладил в нетерпении прыгающих вокруг него союзничков и сказал, что российско-украинский конфликт — "самый сложный в мире", и выразил желание встретиться с Путиным в Стамбуле, "если тот согласится".Вчера на совещании глав военных ведомств стран — участниц ШОС российский министр обороны Андрей Белоусов заявил, что "Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта", но это совершенно не означает, что кто-то или что-то способно нас к миру "принудить". Как сказал глава МИД России Сергей Лавров, "этого не будет — и мы за ценой не постоим".* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

