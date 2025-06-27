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Зеленский ввел новые санкции против российских компаний - РИА Новости, 27.06.2025
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17:17 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025890554.html
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний - РИА Новости, 27.06.2025
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против 34 российских компаний, среди которых... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:17:00+03:00
2025-06-27T17:17:00+03:00
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андрей ермак
совет национальной безопасности и обороны украины
спутниковая система "гонец"
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против 34 российских компаний, среди которых акционерное общество "Спутниковая система "Гонец" и акционерное общество "Институт новых углеродных материалов и технологий". Указ опубликован в пятницу на сайте офиса Зеленского. Также в перечень компаний, против которых введены санкции, включен в том числе поставщик электронных компонентов и оборудования "Триема", производитель высокотехнологичной продукции "Унихимтек", поставщик промышленных запчастей и оборудования "Финвал Энерго", поставщик металлопроката "Альфа-Сталь". Также санкции введены против 52 физлиц из РФ. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале отметил, что санкции коснулись предприятий и лиц, которые "поставляют компоненты, оборудование и материалы для производства дронов… оборудование для российского ВПК". Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
https://ria.ru/20250522/sanktsii-2018377537.html
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украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, совет национальной безопасности и обороны украины, спутниковая система "гонец", в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Спутниковая система "Гонец", В мире
Зеленский ввел новые санкции против российских компаний

Зеленский ввел санкции против 34 российских компаний

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против 34 российских компаний, среди которых акционерное общество "Спутниковая система "Гонец" и акционерное общество "Институт новых углеродных материалов и технологий".
Указ опубликован в пятницу на сайте офиса Зеленского. Также в перечень компаний, против которых введены санкции, включен в том числе поставщик электронных компонентов и оборудования "Триема", производитель высокотехнологичной продукции "Унихимтек", поставщик промышленных запчастей и оборудования "Финвал Энерго", поставщик металлопроката "Альфа-Сталь".
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Также санкции введены против 52 физлиц из РФ.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале отметил, что санкции коснулись предприятий и лиц, которые "поставляют компоненты, оборудование и материалы для производства дронов… оборудование для российского ВПК".
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
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УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСпутниковая система "Гонец"В мире
 
 
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