https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025816842.html
Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского
Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского - РИА Новости, 27.06.2025
Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского
Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из результатов опроса исследовательской фирмы Tyson Group. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:56:00+03:00
2025-06-27T13:56:00+03:00
2025-06-27T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из результатов опроса исследовательской фирмы Tyson Group. Согласно результатам опроса, 31% никогда не слышал о Зеленском. Кроме того, 13% опрошенных неблагоприятно относятся к нему, 14% - скорее неблагоприятно. Как отмечается, 22% ответили, что у них очень благоприятное мнение о Зеленском, 20% - что скорее благоприятное. В опросе, проведенном 25 и 26 июня, приняли участие 1027 взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, В мире, США
Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского
Tyson Group: 31% американцев никогда не слышал о Зеленском