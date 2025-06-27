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Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:56 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025816842.html
Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского
Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского - РИА Новости, 27.06.2025
Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского
Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из результатов опроса исследовательской фирмы Tyson Group. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:56:00+03:00
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специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
в мире
сша
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из результатов опроса исследовательской фирмы Tyson Group. Согласно результатам опроса, 31% никогда не слышал о Зеленском. Кроме того, 13% опрошенных неблагоприятно относятся к нему, 14% - скорее неблагоприятно. Как отмечается, 22% ответили, что у них очень благоприятное мнение о Зеленском, 20% - что скорее благоприятное. В опросе, проведенном 25 и 26 июня, приняли участие 1027 взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
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владимир зеленский, украина, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, В мире, США
Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского

Tyson Group: 31% американцев никогда не слышал о Зеленском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из результатов опроса исследовательской фирмы Tyson Group.
Согласно результатам опроса, 31% никогда не слышал о Зеленском. Кроме того, 13% опрошенных неблагоприятно относятся к нему, 14% - скорее неблагоприятно.
Как отмечается, 22% ответили, что у них очень благоприятное мнение о Зеленском, 20% - что скорее благоприятное.
В опросе, проведенном 25 и 26 июня, приняли участие 1027 взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреСША
 
 
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