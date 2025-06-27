https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025816842.html

Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского

Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского - РИА Новости, 27.06.2025

Опрос показал, сколько американцев никогда не слышали про Зеленского

Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из результатов опроса исследовательской фирмы Tyson Group. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:56:00+03:00

2025-06-27T13:56:00+03:00

2025-06-27T13:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более 30% американцев никогда не слышали про Владимира Зеленского, следует из результатов опроса исследовательской фирмы Tyson Group. Согласно результатам опроса, 31% никогда не слышал о Зеленском. Кроме того, 13% опрошенных неблагоприятно относятся к нему, 14% - скорее неблагоприятно. Как отмечается, 22% ответили, что у них очень благоприятное мнение о Зеленском, 20% - что скорее благоприятное. В опросе, проведенном 25 и 26 июня, приняли участие 1027 взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир зеленский, украина, в мире, сша