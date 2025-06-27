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Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины - РИА Новости, 27.06.2025
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00:12 27.06.2025 (обновлено: 07:51 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/zelenskij-2025689058.html
Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины
Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины - РИА Новости, 27.06.2025
Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины
Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского совета в Брюсселе, снова стал выпрашивать деньги и жаловаться на дефицит госбюджета. РИА Новости, 27.06.2025
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сша
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европейский совет
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского совета в Брюсселе, снова стал выпрашивать деньги и жаловаться на дефицит госбюджета. "Каждый из вас понимает, что война создает дефицит бюджета... Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год", — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Глава киевского режима регулярно выпрашивает помощь у Запада. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что минфин Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9 процента. По его словам, глава ведомства Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти двух миллиардов внешнего финансирования". В апреле украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, писало, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты, вскоре украинскому правительству и парламенту придется вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023445909.html
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украина, сша, брюссель, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, европейский совет, g7, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Украина, США, Брюссель, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Европейский совет, G7, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги на поддержку Украины

Зеленский на саммите ЕС выпрашивал деньги и жаловался на дефицит госбюджета

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского совета в Брюсселе, снова стал выпрашивать деньги и жаловаться на дефицит госбюджета.
"Каждый из вас понимает, что война создает дефицит бюджета... Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год", — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги на поддержку Украины
18 июня, 00:55
Глава киевского режима регулярно выпрашивает помощь у Запада.
Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что минфин Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9 процента. По его словам, глава ведомства Сергей Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти двух миллиардов внешнего финансирования".
В апреле украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, писало, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты, вскоре украинскому правительству и парламенту придется вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов.
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