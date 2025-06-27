https://ria.ru/20250627/zdorove-2025819365.html
Проверить здоровье можно будет в 40 парках Подмосковья в эти выходные
Проверить здоровье можно будет в 40 парках Подмосковья в эти выходные - РИА Новости, 27.06.2025
Проверить здоровье можно будет в 40 парках Подмосковья в эти выходные
В Московской области 28 и 29 июля пройдет акция "Проверь свое здоровье в парке", бригады врачей будут работать в 40 парках региона, в том числе в Королеве,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:03:00+03:00
2025-06-27T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московской области 28 и 29 июля пройдет акция "Проверь свое здоровье в парке", бригады врачей будут работать в 40 парках региона, в том числе в Королеве, Лобне, Можайске, Реутове, Чехове и других, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Акция "Проверь свое здоровье в парке" позволяет не только провести время с семьей на свежем воздухе, но и позаботиться о себе и своем здоровье. Особенно это удобно для жителей, у которых нет возможности посетить медицинское учреждение в будние дни. В этом году участие в акции приняло уже 550 человек", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. При необходимости пациентов направят в поликлинику для углубленного обследования. Для прохождения профосмотра необходимы паспорт и полис ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на портале "Здоровье".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Проверить здоровье можно будет в 40 парках Подмосковья в эти выходные
Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Подмосковье 28 и 29 июля
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московской области 28 и 29 июля пройдет акция "Проверь свое здоровье в парке", бригады врачей будут работать в 40 парках региона, в том числе в Королеве, Лобне, Можайске, Реутове, Чехове и других, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Акция "Проверь свое здоровье в парке" позволяет не только провести время с семьей на свежем воздухе, но и позаботиться о себе и своем здоровье. Особенно это удобно для жителей, у которых нет возможности посетить медицинское учреждение в будние дни. В этом году участие в акции приняло уже 550 человек", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для углубленного обследования. Для прохождения профосмотра необходимы паспорт и полис ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете пациента на портале "Здоровье".