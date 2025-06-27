Рейтинг@Mail.ru
Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zaynullin-2025842031.html
Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест
Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест - РИА Новости, 27.06.2025
Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест
Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин, арестованный за мошенничество, обжаловал избранную меру... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:19:00+03:00
2025-06-27T15:19:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
белгородский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976886882_0:39:639:398_1920x0_80_0_0_41325595eb1d765064a0b379eafd5156.jpg
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин, арестованный за мошенничество, обжаловал избранную меру пресечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Белгородского областного суда. "Апелляционная жалоба Зайнуллина об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступила 27 июня, материалы находятся на рассмотрении", - сказала собеседник агентства. Она отметила, что дата рассмотрения пока не назначена. Зайнуллин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
https://ria.ru/20250624/zaynullin-2025012239.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976886882_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_9d0e252313df643eca9d690ea6faf04d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, россия, белгородский областной суд
Происшествия, Белгородская область, Россия, Белгородский областной суд
Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест

Зайнуллин обжаловал арест по делу о мошенничестве

© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиЗамгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин, арестованный за мошенничество, обжаловал избранную меру пресечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Белгородского областного суда.
"Апелляционная жалоба Зайнуллина об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступила 27 июня, материалы находятся на рассмотрении", - сказала собеседник агентства.
Она отметила, что дата рассмотрения пока не назначена.
Зайнуллин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Арестованный Рустэм Зайнуллин жил в квартире с панорамным видом на Белгород - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Арестованный белгородский вице-губернатор жил в квартире с панорамным видом
24 июня, 09:30
 
ПроисшествияБелгородская областьРоссияБелгородский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала