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Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест

Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест - РИА Новости, 27.06.2025

Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест

Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин, арестованный за мошенничество, обжаловал избранную меру... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:19:00+03:00

2025-06-27T15:19:00+03:00

2025-06-27T15:19:00+03:00

происшествия

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин, арестованный за мошенничество, обжаловал избранную меру пресечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Белгородского областного суда. "Апелляционная жалоба Зайнуллина об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступила 27 июня, материалы находятся на рассмотрении", - сказала собеседник агентства. Она отметила, что дата рассмотрения пока не назначена. Зайнуллин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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