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Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест
Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест - РИА Новости, 27.06.2025
Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест
Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин, арестованный за мошенничество, обжаловал избранную меру... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:19:00+03:00
2025-06-27T15:19:00+03:00
2025-06-27T15:19:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин, арестованный за мошенничество, обжаловал избранную меру пресечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Белгородского областного суда. "Апелляционная жалоба Зайнуллина об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступила 27 июня, материалы находятся на рассмотрении", - сказала собеседник агентства. Она отметила, что дата рассмотрения пока не назначена. Зайнуллин арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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происшествия, белгородская область, россия, белгородский областной суд
Происшествия, Белгородская область, Россия, Белгородский областной суд
Вице-губернатор Белгородской области обжаловал арест
Зайнуллин обжаловал арест по делу о мошенничестве