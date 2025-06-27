https://ria.ru/20250627/zasedanie-2025812938.html
Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут
Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут - РИА Новости, 27.06.2025
Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут
Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе длилось 1 час 45 минут, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:46:00+03:00
2025-06-27T13:46:00+03:00
2025-06-27T13:47:00+03:00
белоруссия
минск
куба
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025790476_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_121c35ba2b9c32130c9243fe094e1fcc.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе длилось 1 час 45 минут, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". Самим ЕАЭС проходит в Минске в связи с председательством Белоруссии в союзе. В повестке саммита 14 вопросов, которые касаются стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, взаимодействия с основными партнерами союза. В эти минуты началось заседание в расширенном составе - к лидерам стран ЕАЭС присоединились лидеры Кубы и Узбекистана, которые являются наблюдателями, а также представители Монголии и ОАЭ.
https://ria.ru/20250627/vees-2025520599.html
белоруссия
минск
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025790476_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e0f7f72ed298fcbdaa0b4902665fee62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, куба, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Минск, Куба, Евразийский экономический союз, В мире
Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут
Заседание ВЕЭС в узком составе в Минске продлилось 1 час 45 минут