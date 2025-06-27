https://ria.ru/20250627/zasedanie-2025812938.html

Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут

Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут - РИА Новости, 27.06.2025

Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе длилось 1 час 45 минут, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:46:00+03:00

2025-06-27T13:46:00+03:00

2025-06-27T13:47:00+03:00

белоруссия

минск

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евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе длилось 1 час 45 минут, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". Самим ЕАЭС проходит в Минске в связи с председательством Белоруссии в союзе. В повестке саммита 14 вопросов, которые касаются стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, взаимодействия с основными партнерами союза. В эти минуты началось заседание в расширенном составе - к лидерам стран ЕАЭС присоединились лидеры Кубы и Узбекистана, которые являются наблюдателями, а также представители Монголии и ОАЭ.

https://ria.ru/20250627/vees-2025520599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, минск, куба, евразийский экономический союз, в мире