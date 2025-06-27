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Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут - РИА Новости, 27.06.2025
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13:46 27.06.2025 (обновлено: 13:47 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/zasedanie-2025812938.html
Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут
Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут - РИА Новости, 27.06.2025
Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут
Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе длилось 1 час 45 минут, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:46:00+03:00
2025-06-27T13:47:00+03:00
белоруссия
минск
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евразийский экономический союз
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе длилось 1 час 45 минут, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". Самим ЕАЭС проходит в Минске в связи с председательством Белоруссии в союзе. В повестке саммита 14 вопросов, которые касаются стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, взаимодействия с основными партнерами союза. В эти минуты началось заседание в расширенном составе - к лидерам стран ЕАЭС присоединились лидеры Кубы и Узбекистана, которые являются наблюдателями, а также представители Монголии и ОАЭ.
https://ria.ru/20250627/vees-2025520599.html
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белоруссия, минск, куба, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Минск, Куба, Евразийский экономический союз, В мире
Заседание ВЕЭС в узком составе продлилось 1 час 45 минут

Заседание ВЕЭС в узком составе в Минске продлилось 1 час 45 минут

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Евразийский экономического совета в узком составе в Минске
Заседание Высшего Евразийский экономического совета в узком составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Заседание Высшего Евразийский экономического совета в узком составе в Минске
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе длилось 1 час 45 минут, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
Самим ЕАЭС проходит в Минске в связи с председательством Белоруссии в союзе. В повестке саммита 14 вопросов, которые касаются стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, взаимодействия с основными партнерами союза.
В эти минуты началось заседание в расширенном составе - к лидерам стран ЕАЭС присоединились лидеры Кубы и Узбекистана, которые являются наблюдателями, а также представители Монголии и ОАЭ.
Совместное фотографирование участников заседания Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Высший Евразийский экономический совет
00:52
 
БелоруссияМинскКубаЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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