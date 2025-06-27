https://ria.ru/20250627/zaschita-2025957984.html

Защита попросит суд отложить рассмотрение ареста Аджапахяна

Защита попросит суд отложить рассмотрение ареста Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025

Защита попросит суд отложить рассмотрение ареста Аджапахяна

Сторона защиты попросит суд отложить на короткое время рассмотрение ходатайства об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна для ознакомления с материалами,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T23:51:00+03:00

2025-06-27T23:51:00+03:00

2025-06-27T23:51:00+03:00

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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Сторона защиты попросит суд отложить на короткое время рассмотрение ходатайства об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна для ознакомления с материалами, сообщил его адвокат Ерем Саркисян. "Заседание суда по делу Микаэла Аджапахяна скоро начнется. Мы попросим на короткое время отложить заседания, так как получили материалы дела и ходатайство (об аресте - ред.) только что", - написал адвокат в соцсети Facebook*. Судебное заседание по делу архиепископа Аджапахяна возобновятся в Ереване в 1.30 мск. "Мы уже получили материалы, и судебное заседание возобновится в 2.30 (1.30 мск - ред.)", - уточнил Саркисян. Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250626/pashinyan-2025509609.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025797868.html

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