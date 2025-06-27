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Защита попросит суд отложить рассмотрение ареста Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025
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23:51 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zaschita-2025957984.html
Защита попросит суд отложить рассмотрение ареста Аджапахяна
Защита попросит суд отложить рассмотрение ареста Аджапахяна - РИА Новости, 27.06.2025
Защита попросит суд отложить рассмотрение ареста Аджапахяна
Сторона защиты попросит суд отложить на короткое время рассмотрение ходатайства об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна для ознакомления с материалами,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T23:51:00+03:00
2025-06-27T23:51:00+03:00
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Сторона защиты попросит суд отложить на короткое время рассмотрение ходатайства об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна для ознакомления с материалами, сообщил его адвокат Ерем Саркисян. "Заседание суда по делу Микаэла Аджапахяна скоро начнется. Мы попросим на короткое время отложить заседания, так как получили материалы дела и ходатайство (об аресте - ред.) только что", - написал адвокат в соцсети Facebook*. Судебное заседание по делу архиепископа Аджапахяна возобновятся в Ереване в 1.30 мск. "Мы уже получили материалы, и судебное заседание возобновится в 2.30 (1.30 мск - ред.)", - уточнил Саркисян. Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Защита попросит суд отложить рассмотрение ареста Аджапахяна

Защита Аджапахяна попросит суд отложить рассмотрение ходатайства об аресте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян
Гатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Гатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. Сторона защиты попросит суд отложить на короткое время рассмотрение ходатайства об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна для ознакомления с материалами, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
"Заседание суда по делу Микаэла Аджапахяна скоро начнется. Мы попросим на короткое время отложить заседания, так как получили материалы дела и ходатайство (об аресте - ред.) только что", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
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Судебное заседание по делу архиепископа Аджапахяна возобновятся в Ереване в 1.30 мск. "Мы уже получили материалы, и судебное заседание возобновится в 2.30 (1.30 мск - ред.)", - уточнил Саркисян.
Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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