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ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России
ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 27.06.2025
ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России
Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:21:00+03:00
2025-06-27T09:21:00+03:00
2025-06-27T09:21:00+03:00
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евросоюз
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БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его, поскольку это вызвало бы рост коммунальных расходов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Этого вопроса не было в повестке дня (саммита ЕС - ред.). Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что в таком случае коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии вырастут в два-три раза, а задача властей "делать жизнь людей лучше, а не хуже", и заявил, что не верит словам Еврокомиссии о том, что ущерб от запрета российской энергии якобы будет компенсирован странам-членам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, словакия, россия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Словакия, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России
Орбан: ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт нефти и газа из России