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ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России

ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 27.06.2025

ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России

Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T09:21:00+03:00

2025-06-27T09:21:00+03:00

2025-06-27T09:21:00+03:00

венгрия

словакия

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виктор орбан

евросоюз

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санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его, поскольку это вызвало бы рост коммунальных расходов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Этого вопроса не было в повестке дня (саммита ЕС - ред.). Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что в таком случае коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии вырастут в два-три раза, а задача властей "делать жизнь людей лучше, а не хуже", и заявил, что не верит словам Еврокомиссии о том, что ущерб от запрета российской энергии якобы будет компенсирован странам-членам.

https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html

венгрия

словакия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венгрия, словакия, россия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире