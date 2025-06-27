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ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 27.06.2025
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09:21 27.06.2025
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ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России
ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 27.06.2025
ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России
Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:21:00+03:00
2025-06-27T09:21:00+03:00
венгрия
словакия
россия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его, поскольку это вызвало бы рост коммунальных расходов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Этого вопроса не было в повестке дня (саммита ЕС - ред.). Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что в таком случае коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии вырастут в два-три раза, а задача властей "делать жизнь людей лучше, а не хуже", и заявил, что не верит словам Еврокомиссии о том, что ущерб от запрета российской энергии якобы будет компенсирован странам-членам.
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венгрия, словакия, россия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Словакия, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России

Орбан: ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт нефти и газа из России

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его, поскольку это вызвало бы рост коммунальных расходов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Этого вопроса не было в повестке дня (саммита ЕС - ред.). Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Он отметил, что в таком случае коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии вырастут в два-три раза, а задача властей "делать жизнь людей лучше, а не хуже", и заявил, что не верит словам Еврокомиссии о том, что ущерб от запрета российской энергии якобы будет компенсирован странам-членам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Европа выбрала самый удачный момент для нового пакета санкций
15 июня, 08:00
 
ВенгрияСловакияРоссияВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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