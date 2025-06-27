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Российским авиакомпаниям разрешили полеты над Ираком, Ираном и Иорданией - РИА Новости, 27.06.2025
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13:07 27.06.2025 (обновлено: 13:22 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/zapret--2025800393.html
Российским авиакомпаниям разрешили полеты над Ираком, Ираном и Иорданией
Российским авиакомпаниям разрешили полеты над Ираком, Ираном и Иорданией - РИА Новости, 27.06.2025
Российским авиакомпаниям разрешили полеты над Ираком, Ираном и Иорданией
Росавиация отменила запрет на полеты для российских авиакомпаний над Ираком, Ираном и Иорданией, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:07:00+03:00
2025-06-27T13:22:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ирак
иран
иордания
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росавиация отменила запрет на полеты для российских авиакомпаний над Ираком, Ираном и Иорданией, следует из сообщения ведомства."В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке, Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Специалисты агентства продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до авиакомпаний.Росавиация 13 июня выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Иордании и Ирака на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Предварительно оно действовало до 26 июня, но затем было продлено до 4 июля. А затем Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00, запрет на полеты в ночное время действует до 12 июля.Воздушное пространство Ирана было закрыто с 13 июня, когда Израиль начал операцию против него, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250617/zapravschiki-2023169234.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ирак, иран, иордания, общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ирак, Иран, Иордания, Общество
Российским авиакомпаниям разрешили полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росавиация отменила запрет на полеты для российских авиакомпаний над Ираком, Ираном и Иорданией, следует из сообщения ведомства.
"В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке, Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов", - сообщили в Росавиации.
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Специалисты агентства продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до авиакомпаний.
Росавиация 13 июня выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Иордании и Ирака на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Предварительно оно действовало до 26 июня, но затем было продлено до 4 июля. А затем Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00, запрет на полеты в ночное время действует до 12 июля.
Воздушное пространство Ирана было закрыто с 13 июня, когда Израиль начал операцию против него, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИракИранИорданияОбщество
 
 
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