https://ria.ru/20250627/zapret--2025800393.html

Российским авиакомпаниям разрешили полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Российским авиакомпаниям разрешили полеты над Ираком, Ираном и Иорданией - РИА Новости, 27.06.2025

Российским авиакомпаниям разрешили полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Росавиация отменила запрет на полеты для российских авиакомпаний над Ираком, Ираном и Иорданией, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:07:00+03:00

2025-06-27T13:07:00+03:00

2025-06-27T13:22:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ирак

иран

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росавиация отменила запрет на полеты для российских авиакомпаний над Ираком, Ираном и Иорданией, следует из сообщения ведомства."В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке, Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Специалисты агентства продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до авиакомпаний.Росавиация 13 июня выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Иордании и Ирака на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Предварительно оно действовало до 26 июня, но затем было продлено до 4 июля. А затем Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00, запрет на полеты в ночное время действует до 12 июля.Воздушное пространство Ирана было закрыто с 13 июня, когда Израиль начал операцию против него, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250617/zapravschiki-2023169234.html

https://ria.ru/20250615/iran-2022991382.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ирак, иран, иордания, общество