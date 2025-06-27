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Рогов заявил о массированном ударе по военному заводу в Запорожье
Рогов заявил о массированном ударе по военному заводу в Запорожье - РИА Новости, 27.06.2025
Рогов заявил о массированном ударе по военному заводу в Запорожье
Российские войска нанесли массированный удар по военному заводу в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:56:00+03:00
2025-06-27T09:56:00+03:00
2025-06-27T09:56:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по военному заводу в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья", - сказал Рогов. По его словам, цех был оборудован ВСУ под производство и ремонт военной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов заявил о массированном ударе по военному заводу в Запорожье
Рогов: ВС России нанесли массированный удар по военному заводу в Запорожье