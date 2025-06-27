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Рогов заявил о массированном ударе по военному заводу в Запорожье - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zaporozhe-2025731148.html
Рогов заявил о массированном ударе по военному заводу в Запорожье
Рогов заявил о массированном ударе по военному заводу в Запорожье - РИА Новости, 27.06.2025
Рогов заявил о массированном ударе по военному заводу в Запорожье
Российские войска нанесли массированный удар по военному заводу в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:56:00+03:00
2025-06-27T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по военному заводу в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья", - сказал Рогов. По его словам, цех был оборудован ВСУ под производство и ремонт военной техники.
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запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов заявил о массированном ударе по военному заводу в Запорожье

Рогов: ВС России нанесли массированный удар по военному заводу в Запорожье

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по военному заводу в городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья", - сказал Рогов.
По его словам, цех был оборудован ВСУ под производство и ремонт военной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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