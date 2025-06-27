Захарова объяснила, почему посол ФРГ покинул здание МИД
Захарова допустила, что Мерцу не перевели информацию о причинах вызова посла
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Послу ФРГ Александру Ламбсдорфу, вызванному в МИД, пришлось срочно уйти, чтобы найти переводчика, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Сутки назад было заявлено, что причина вызова — третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели", — написала она в Telegram-канале.
Дипломат привела слова главы правительства Германии Фридриха Мерца, который заявил, что пока никак не может оценить вызов в МИД посла в России, потому что якобы не знает причины.
Как заявил позднее корреспондент РИА Новости, Ламбсдорф вернулся в здание на Смоленской площади, ему объявят об ответных мерах из-за преследования немецкими властями журналистов, включая главу представительства "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.
Захарова рассказала РИА Новости в интервью на полях ПМЭФ, что Москва подбирает кандидатуры среди немецких журналистов для принятия в их отношении ответных мер.
Преследование главы офиса "России сегодня"
Власти Германии не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация.
По мнению немецких властей:
- продление ВНЖ сотруднику медиагруппы, поддерживающему политику Москвы на Украине, "навредило бы политическим интересам Германии";
- еще один аргумент — "Россия сегодня" находится под санкциями ЕС с 25 февраля 2023 года, но журналист продолжает работать в медиагруппе.
Феоктистова, который прилетел в Германию из Москвы, чтобы помочь семье с переездом, не пустили в страну. Также полицейские пришли в берлинскую квартиру журналиста и изъяли паспорта у его жены и семилетней дочери.
Как заявил гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев, действия немецкой полиции свидетельствуют о том, что Германия скатывается к войне с Россией и готовит общественное мнение в этом направлении.