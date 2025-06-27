https://ria.ru/20250627/zakharova-2025844241.html

Захарова объяснила, почему посол ФРГ покинул здание МИД

Захарова объяснила, почему посол ФРГ покинул здание МИД - РИА Новости, 27.06.2025

Захарова объяснила, почему посол ФРГ покинул здание МИД

Послу ФРГ Александру Ламбсдорфу, вызванному в МИД, пришлось срочно уйти, чтобы найти переводчика, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:22:00+03:00

2025-06-27T15:22:00+03:00

2025-06-27T16:53:00+03:00

германия

в мире

мария захарова

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россия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Послу ФРГ Александру Ламбсдорфу, вызванному в МИД, пришлось срочно уйти, чтобы найти переводчика, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова."Сутки назад было заявлено, что причина вызова — третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели", — написала она в Telegram-канале.Дипломат привела слова главы правительства Германии Фридриха Мерца, который заявил, что пока никак не может оценить вызов в МИД посла в России, потому что якобы не знает причины.Как заявил позднее корреспондент РИА Новости, Ламбсдорф вернулся в здание на Смоленской площади, ему объявят об ответных мерах из-за преследования немецкими властями журналистов, включая главу представительства "России сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.Захарова рассказала РИА Новости в интервью на полях ПМЭФ, что Москва подбирает кандидатуры среди немецких журналистов для принятия в их отношении ответных мер.Преследование главы офиса "России сегодня"Власти Германии не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация.По мнению немецких властей:Феоктистова, который прилетел в Германию из Москвы, чтобы помочь семье с переездом, не пустили в страну. Также полицейские пришли в берлинскую квартиру журналиста и изъяли паспорта у его жены и семилетней дочери.Как заявил гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев, действия немецкой полиции свидетельствуют о том, что Германия скатывается к войне с Россией и готовит общественное мнение в этом направлении.

https://ria.ru/20250623/germaniya-2024737659.html

https://ria.ru/20250610/kosachev-2022117025.html

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Посол Германии прибыл в МИД России Посол Германии прибыл в МИД России, где ему объявят об ответных мерах за преследование российских журналистов, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-27T15:22 true PT0M15S

Посол Германии о намерении встретиться с Захаровой Посол Германии вместе с переводчиком вернулся в здание МИД, где, по его словам, он намерен встретиться с Захаровой, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-27T15:22 true PT0M55S

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германия, в мире, мария захарова, фридрих мерц, россия, александр ламбсдорф, евросоюз, москва