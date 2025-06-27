https://ria.ru/20250627/zaharova-2025859301.html

МИД прокомментировал резолюцию Нидерландов о геноциде крымских татар

МИД прокомментировал резолюцию Нидерландов о геноциде крымских татар - РИА Новости, 27.06.2025

МИД прокомментировал резолюцию Нидерландов о геноциде крымских татар

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие второй палатой Генеральных штатов Нидерландов резолюции относительно признания... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:57:00+03:00

2025-06-27T15:57:00+03:00

2025-06-27T15:57:00+03:00

в мире

россия

республика крым

нидерланды

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие второй палатой Генеральных штатов Нидерландов резолюции относительно признания геноцида крымских татар, заявив, что парламентарии использовали в пропагандистских целях​ трагическую страницу в истории России​. "Абсолютно очевидно, что нидерландские парламентарии, выдвинувшие и поддержавшие эту резолюцию, руководствовались чем угодно, только не необходимостью поиска исторической справедливости для крымско-татарского народа. Трагическую страницу в истории нашей страны они использовали исключительно в пропагандистских целях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что попытки нидерландских законодателей проводить некие параллели между прошлым и настоящим с акцентом на ущемление прав коренного населения Крыма сейчас полностью несостоятельны и не имеют под собой никаких оснований. "В свою очередь рекомендовали бы нидерландским парламентариям, используя те самые "современные критерии", которые они пытаются примерять к нашей истории, заняться более глубоким изучением истории собственной страны и заодно проанализировать возможность признания действий голландских военнослужащих в период войны за независимость Индонезии в 1945-1949 гг. в качестве геноцида", - отметила Захарова. Она заключила, что к настоящему времени Крым превратился в процветающий российский регион, где люди всех национальностей имеют равные права и возможности, живут в мире и взаимопонимании.

https://ria.ru/20250616/es-2023206854.html

https://ria.ru/20250430/mid-2014251989.html

россия

республика крым

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, республика крым, нидерланды, мария захарова