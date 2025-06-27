Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал резолюцию Нидерландов о геноциде крымских татар - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zaharova-2025859301.html
МИД прокомментировал резолюцию Нидерландов о геноциде крымских татар
МИД прокомментировал резолюцию Нидерландов о геноциде крымских татар - РИА Новости, 27.06.2025
МИД прокомментировал резолюцию Нидерландов о геноциде крымских татар
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие второй палатой Генеральных штатов Нидерландов резолюции относительно признания... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:57:00+03:00
2025-06-27T15:57:00+03:00
в мире
россия
республика крым
нидерланды
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие второй палатой Генеральных штатов Нидерландов резолюции относительно признания геноцида крымских татар, заявив, что парламентарии использовали в пропагандистских целях​ трагическую страницу в истории России​. "Абсолютно очевидно, что нидерландские парламентарии, выдвинувшие и поддержавшие эту резолюцию, руководствовались чем угодно, только не необходимостью поиска исторической справедливости для крымско-татарского народа. Трагическую страницу в истории нашей страны они использовали исключительно в пропагандистских целях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что попытки нидерландских законодателей проводить некие параллели между прошлым и настоящим с акцентом на ущемление прав коренного населения Крыма сейчас полностью несостоятельны и не имеют под собой никаких оснований. "В свою очередь рекомендовали бы нидерландским парламентариям, используя те самые "современные критерии", которые они пытаются примерять к нашей истории, заняться более глубоким изучением истории собственной страны и заодно проанализировать возможность признания действий голландских военнослужащих в период войны за независимость Индонезии в 1945-1949 гг. в качестве геноцида", - отметила Захарова. Она заключила, что к настоящему времени Крым превратился в процветающий российский регион, где люди всех национальностей имеют равные права и возможности, живут в мире и взаимопонимании.
https://ria.ru/20250616/es-2023206854.html
https://ria.ru/20250430/mid-2014251989.html
россия
республика крым
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика крым, нидерланды, мария захарова
В мире, Россия, Республика Крым, Нидерланды, Мария Захарова
МИД прокомментировал резолюцию Нидерландов о геноциде крымских татар

Захарова назвала резолюцию о признании геноцида крымских татар пропагандистской

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие второй палатой Генеральных штатов Нидерландов резолюции относительно признания геноцида крымских татар, заявив, что парламентарии использовали в пропагандистских целях​ трагическую страницу в истории России​.
"Абсолютно очевидно, что нидерландские парламентарии, выдвинувшие и поддержавшие эту резолюцию, руководствовались чем угодно, только не необходимостью поиска исторической справедливости для крымско-татарского народа. Трагическую страницу в истории нашей страны они использовали исключительно в пропагандистских целях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
ЕС на год продлил санкции против Крыма
16 июня, 20:34
Она добавила, что попытки нидерландских законодателей проводить некие параллели между прошлым и настоящим с акцентом на ущемление прав коренного населения Крыма сейчас полностью несостоятельны и не имеют под собой никаких оснований.
"В свою очередь рекомендовали бы нидерландским парламентариям, используя те самые "современные критерии", которые они пытаются примерять к нашей истории, заняться более глубоким изучением истории собственной страны и заодно проанализировать возможность признания действий голландских военнослужащих в период войны за независимость Индонезии в 1945-1949 гг. в качестве геноцида", - отметила Захарова.
Она заключила, что к настоящему времени Крым превратился в процветающий российский регион, где люди всех национальностей имеют равные права и возможности, живут в мире и взаимопонимании.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В МИД прокомментировали вбросы в западных СМИ о признании Крыма российским
30 апреля, 09:23
 
В миреРоссияРеспублика КрымНидерландыМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала