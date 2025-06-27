МИД прокомментировал резолюцию Нидерландов о геноциде крымских татар
Захарова назвала резолюцию о признании геноцида крымских татар пропагандистской
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие второй палатой Генеральных штатов Нидерландов резолюции относительно признания геноцида крымских татар, заявив, что парламентарии использовали в пропагандистских целях трагическую страницу в истории России.
"Абсолютно очевидно, что нидерландские парламентарии, выдвинувшие и поддержавшие эту резолюцию, руководствовались чем угодно, только не необходимостью поиска исторической справедливости для крымско-татарского народа. Трагическую страницу в истории нашей страны они использовали исключительно в пропагандистских целях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
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Она добавила, что попытки нидерландских законодателей проводить некие параллели между прошлым и настоящим с акцентом на ущемление прав коренного населения Крыма сейчас полностью несостоятельны и не имеют под собой никаких оснований.
"В свою очередь рекомендовали бы нидерландским парламентариям, используя те самые "современные критерии", которые они пытаются примерять к нашей истории, заняться более глубоким изучением истории собственной страны и заодно проанализировать возможность признания действий голландских военнослужащих в период войны за независимость Индонезии в 1945-1949 гг. в качестве геноцида", - отметила Захарова.
Она заключила, что к настоящему времени Крым превратился в процветающий российский регион, где люди всех национальностей имеют равные права и возможности, живут в мире и взаимопонимании.