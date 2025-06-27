https://ria.ru/20250627/zaderzhanie-2025778682.html

ФСБ показала задержание сотрудника медорганизации, передававшего данные СБУ

ФСБ показала задержание сотрудника медорганизации, передававшего данные СБУ - РИА Новости, 27.06.2025

ФСБ показала задержание сотрудника медорганизации, передававшего данные СБУ

ФСБ РФ опубликовала видео задержания сотрудника медицинской организации в Мелитополе, собиравшего личные данные пациентов для украинских спецслужб. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:16:00+03:00

2025-06-27T12:16:00+03:00

2025-06-27T12:17:00+03:00

происшествия

мелитополь

россия

запорожская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала видео задержания сотрудника медицинской организации в Мелитополе, собиравшего личные данные пациентов для украинских спецслужб.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании сотрудника медицинской организации в Мелитополе Запорожской области, собиравшего персональные данные пациентов с целью их последующей передачи украинским спецслужбам.На видео задержание мужчины в синей спортивной куртке и белой кепке происходит в кабинете.

https://ria.ru/20250627/agent-2025732395.html

мелитополь

россия

запорожская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание врача в Мелитополе, который передавал СБУ данные пациентов Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России. Возбуждено дело о госизмене. 2025-06-27T12:16 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мелитополь, россия, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)