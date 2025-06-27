https://ria.ru/20250627/zaderzhanie-2025778682.html
ФСБ показала задержание сотрудника медорганизации, передававшего данные СБУ
ФСБ показала задержание сотрудника медорганизации, передававшего данные СБУ - РИА Новости, 27.06.2025
ФСБ показала задержание сотрудника медорганизации, передававшего данные СБУ
ФСБ РФ опубликовала видео задержания сотрудника медицинской организации в Мелитополе, собиравшего личные данные пациентов для украинских спецслужб. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:16:00+03:00
2025-06-27T12:16:00+03:00
2025-06-27T12:17:00+03:00
происшествия
мелитополь
россия
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала видео задержания сотрудника медицинской организации в Мелитополе, собиравшего личные данные пациентов для украинских спецслужб.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании сотрудника медицинской организации в Мелитополе Запорожской области, собиравшего персональные данные пациентов с целью их последующей передачи украинским спецслужбам.На видео задержание мужчины в синей спортивной куртке и белой кепке происходит в кабинете.
https://ria.ru/20250627/agent-2025732395.html
мелитополь
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Задержание врача в Мелитополе, который передавал СБУ данные пациентов
Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России.
Возбуждено дело о госизмене.
2025-06-27T12:16
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происшествия, мелитополь, россия, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Мелитополь, Россия, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала задержание сотрудника медорганизации, передававшего данные СБУ
ФСБ показала задержание сотрудника медорганизации, передававшего данные Киеву