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В Приморье задержали подозреваемого в убийстве главврача больницы в Хакасии - РИА Новости, 27.06.2025
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08:27 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/zaderzhanie-2025711771.html
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве главврача больницы в Хакасии
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве главврача больницы в Хакасии - РИА Новости, 27.06.2025
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве главврача больницы в Хакасии
Ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве главврача одной из больниц Хакасии, спустя почти месяц поймали в городе Партизанске Приморского края,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:27:00+03:00
2025-06-27T08:27:00+03:00
происшествия
россия
республика хакасия
партизанск
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве главврача одной из больниц Хакасии, спустя почти месяц поймали в городе Партизанске Приморского края, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия во взаимодействии с сотрудниками из Приморского края и УМВД России по городу Абакану задержали ранее судимого мужчину. Он подозревается в убийстве своей знакомой - главного врача одной из больниц Хакасии", - написала она Telegram-канале. По ее словам, тело женщины нашли в квартире в Абакане 30 мая. "Внешние признаки указывали на то, что смерть наступила в результате несчастного случая. Однако, детально осмотрев место происшествия, полицейские пришли к выводу, что смерть имеет криминальный характер", - добавила она. Также из квартиры врача пропали золотые украшения, которые позже нашли и изъяли в местных ломбардах, был зафиксирован и ряд попыток перевести крупную сумму с помощью телефона погибшей на другой счет. "Полицейскими и сотрудниками ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия личность подозреваемого была установлена. После убийства он сразу покинул пределы региона и почти месяц скрывался. При поддержке сотрудников Росгвардии оперативники задержали его в городе Партизанске Приморского края", - сообщила Волк. Она уточнила, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). В региональном управлении СК РФ, в свою очередь, уточняют, что подозреваемый и врач были просто знакомыми, а в ее квартиру он попал под вымышленным предлогам. После он сразу напал на женщину и сначала придушил, а когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина набрал воду в ванну и утопил ее. "Убийство было тщательно продумано и инсценировано под несчастный случай. После совершенного преступления фигурант тщательно избавился от следов: вытер все поверхности, унес с собой вещи, к которым прикасался", - говорится в сообщении ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. Также фигурант смог при помощи телефона и банковской карты погибшей украсть 94 тысячи рублей на платформе по обмену криптовалюты. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав - убийство, сопряженное с разбоем.
https://ria.ru/20250618/zaporozhets-2023569616.html
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россия
республика хакасия
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происшествия, россия, республика хакасия, партизанск, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Республика Хакасия, Партизанск, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве главврача больницы в Хакасии

МВД: подозреваемого в убийстве главврача больницы Хакасии задержали в Приморье

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве главврача одной из больниц Хакасии, спустя почти месяц поймали в городе Партизанске Приморского края, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия во взаимодействии с сотрудниками из Приморского края и УМВД России по городу Абакану задержали ранее судимого мужчину. Он подозревается в убийстве своей знакомой - главного врача одной из больниц Хакасии", - написала она Telegram-канале.
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По ее словам, тело женщины нашли в квартире в Абакане 30 мая. "Внешние признаки указывали на то, что смерть наступила в результате несчастного случая. Однако, детально осмотрев место происшествия, полицейские пришли к выводу, что смерть имеет криминальный характер", - добавила она.
Также из квартиры врача пропали золотые украшения, которые позже нашли и изъяли в местных ломбардах, был зафиксирован и ряд попыток перевести крупную сумму с помощью телефона погибшей на другой счет.
"Полицейскими и сотрудниками ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия личность подозреваемого была установлена. После убийства он сразу покинул пределы региона и почти месяц скрывался. При поддержке сотрудников Росгвардии оперативники задержали его в городе Партизанске Приморского края", - сообщила Волк.
Она уточнила, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).
В региональном управлении СК РФ, в свою очередь, уточняют, что подозреваемый и врач были просто знакомыми, а в ее квартиру он попал под вымышленным предлогам. После он сразу напал на женщину и сначала придушил, а когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина набрал воду в ванну и утопил ее.
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"Убийство было тщательно продумано и инсценировано под несчастный случай. После совершенного преступления фигурант тщательно избавился от следов: вытер все поверхности, унес с собой вещи, к которым прикасался", - говорится в сообщении ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Также фигурант смог при помощи телефона и банковской карты погибшей украсть 94 тысячи рублей на платформе по обмену криптовалюты. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав - убийство, сопряженное с разбоем.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ХакасияПартизанскИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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