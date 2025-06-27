https://ria.ru/20250627/zaderzhanie-2025711771.html

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве главврача больницы в Хакасии

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве главврача больницы в Хакасии - РИА Новости, 27.06.2025

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве главврача больницы в Хакасии

Ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве главврача одной из больниц Хакасии, спустя почти месяц поймали в городе Партизанске Приморского края,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:27:00+03:00

2025-06-27T08:27:00+03:00

2025-06-27T08:27:00+03:00

происшествия

россия

республика хакасия

партизанск

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве главврача одной из больниц Хакасии, спустя почти месяц поймали в городе Партизанске Приморского края, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия во взаимодействии с сотрудниками из Приморского края и УМВД России по городу Абакану задержали ранее судимого мужчину. Он подозревается в убийстве своей знакомой - главного врача одной из больниц Хакасии", - написала она Telegram-канале. По ее словам, тело женщины нашли в квартире в Абакане 30 мая. "Внешние признаки указывали на то, что смерть наступила в результате несчастного случая. Однако, детально осмотрев место происшествия, полицейские пришли к выводу, что смерть имеет криминальный характер", - добавила она. Также из квартиры врача пропали золотые украшения, которые позже нашли и изъяли в местных ломбардах, был зафиксирован и ряд попыток перевести крупную сумму с помощью телефона погибшей на другой счет. "Полицейскими и сотрудниками ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия личность подозреваемого была установлена. После убийства он сразу покинул пределы региона и почти месяц скрывался. При поддержке сотрудников Росгвардии оперативники задержали его в городе Партизанске Приморского края", - сообщила Волк. Она уточнила, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). В региональном управлении СК РФ, в свою очередь, уточняют, что подозреваемый и врач были просто знакомыми, а в ее квартиру он попал под вымышленным предлогам. После он сразу напал на женщину и сначала придушил, а когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина набрал воду в ванну и утопил ее. "Убийство было тщательно продумано и инсценировано под несчастный случай. После совершенного преступления фигурант тщательно избавился от следов: вытер все поверхности, унес с собой вещи, к которым прикасался", - говорится в сообщении ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. Также фигурант смог при помощи телефона и банковской карты погибшей украсть 94 тысячи рублей на платформе по обмену криптовалюты. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав - убийство, сопряженное с разбоем.

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https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020782308.html

россия

республика хакасия

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происшествия, россия, республика хакасия, партизанск, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)