https://ria.ru/20250627/yars-2025701248.html

"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения вышли на боевое патрулирование

"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения вышли на боевое патрулирование - РИА Новости, 27.06.2025

"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения вышли на боевое патрулирование

Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" Барнаульского ракетного соединения в рамках плановых учений выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T05:06:00+03:00

2025-06-27T05:06:00+03:00

2025-06-27T08:22:00+03:00

безопасность

алтайский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" Барнаульского ракетного соединения в рамках плановых учений выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили журналистам в Минобороны России. "В Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) в рамках плановых учений на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - заявили в ведомстве. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отрабатывают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения. "Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - отметил начальник штаба ракетного дивизиона Барнаульского соединения РВСН.

https://ria.ru/20250326/bezopasnost-2007335944.html

https://ria.ru/20250219/yars-2000197731.html

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"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения на маршрутах боевого патрулирования "Ярсы" Барнаульского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны. 2025-06-27T05:06 true PT0M31S

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безопасность, алтайский край, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения