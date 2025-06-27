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"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения вышли на боевое патрулирование - РИА Новости, 27.06.2025
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05:06 27.06.2025 (обновлено: 08:22 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/yars-2025701248.html
"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения вышли на боевое патрулирование
"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения вышли на боевое патрулирование - РИА Новости, 27.06.2025
"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения вышли на боевое патрулирование
Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" Барнаульского ракетного соединения в рамках плановых учений выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T05:06:00+03:00
2025-06-27T08:22:00+03:00
безопасность
алтайский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" Барнаульского ракетного соединения в рамках плановых учений выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили журналистам в Минобороны России. "В Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) в рамках плановых учений на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - заявили в ведомстве. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отрабатывают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения. "Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - отметил начальник штаба ракетного дивизиона Барнаульского соединения РВСН.
https://ria.ru/20250326/bezopasnost-2007335944.html
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"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения на маршрутах боевого патрулирования
"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны.
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безопасность, алтайский край, министерство обороны рф (минобороны рф), ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Алтайский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ракетные войска стратегического назначения
"Ярсы" Барнаульского ракетного соединения вышли на боевое патрулирование

Минобороны: "Ярсы" Барнаульского соединения вышли на боевое патрулирование

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Автономные пусковые установки ПГРК "Ярс" Барнаульского ракетного соединения в рамках плановых учений выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) в рамках плановых учений на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - заявили в ведомстве.
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Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отрабатывают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения.
"Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - отметил начальник штаба ракетного дивизиона Барнаульского соединения РВСН.
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БезопасностьАлтайский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ракетные войска стратегического назначения
 
 
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