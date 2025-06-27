https://ria.ru/20250627/yaroslavl-2025887907.html

В Ярославской области проходят обсуждения образовательных комплексов

В Ярославской области проходят обсуждения образовательных комплексов - РИА Новости, 27.06.2025

В Ярославской области проходят обсуждения образовательных комплексов

Обсуждения образовательных комплексов проходят в муниципальных округах Ярославской области, очередная встреча состоялась в Любиме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:08:00+03:00

2025-06-27T17:08:00+03:00

2025-06-27T17:08:00+03:00

ярославская область

ярославская область

мурманская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Обсуждения образовательных комплексов проходят в муниципальных округах Ярославской области, очередная встреча состоялась в Любиме, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что рабочие совещания уже состоялись в ряде муниципальных округов. Очередную встречу министр образования региона Ирина Лобода провела в Любиме. Ее участниками стали педагоги, родители учеников, глава муниципального округа Алексей Дмитриев и руководители образовательных учреждений округа. "Модернизация региональной системы образования в Ярославской области не уникальна. По этому пути идут многие субъекты Российской Федерации. Органы власти заинтересованы, чтобы в образовательных учреждениях происходил рост заработной платы. Это возможно в том числе и за счет сокращения административного аппарата", - рассказала Ирина Лобода. Она подчеркнула, что такая система уже показала свои положительные результаты в Тамбовской и Мурманской областях, а в Ярославской области отработана на шести пилотных образовательных комплексах. "Уже есть опыт решения вопросов управления и взаимодействия между структурными подразделениями в составе таких единых образовательных комплексов с учетом удаленного расположения друг от друга", - отметила региональный министр. По данным областного правительства, в Любимском округе появится Любимский образовательный комплекс, который объединит 12 образовательных учреждений: шесть школ, пять детских садов и учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества. Опорной станет Любимская средняя общеобразовательная школа. Министр образования отметила, что в процессе реорганизации школа имени В. Ю. Орлова сохранится, как и другие школы - организации войдут в состав образовательного комплекса как центры обучения. На месте остается и руководитель этого структурного подразделения. Те традиции и устои школ, которые сформировались за многие годы работы, будут сохранены и поддержаны, подчеркнула Лобода. В заключение министр еще раз подчеркнула важность конструктивного диалога руководителей муниципальных образований с педагогической и родительской общественностью.

https://ria.ru/20250625/evraev-2025358863.html

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ярославская область, мурманская область