https://ria.ru/20250627/yaroslavl-2025887907.html
В Ярославской области проходят обсуждения образовательных комплексов
В Ярославской области проходят обсуждения образовательных комплексов - РИА Новости, 27.06.2025
В Ярославской области проходят обсуждения образовательных комплексов
Обсуждения образовательных комплексов проходят в муниципальных округах Ярославской области, очередная встреча состоялась в Любиме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:08:00+03:00
2025-06-27T17:08:00+03:00
2025-06-27T17:08:00+03:00
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Обсуждения образовательных комплексов проходят в муниципальных округах Ярославской области, очередная встреча состоялась в Любиме, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что рабочие совещания уже состоялись в ряде муниципальных округов. Очередную встречу министр образования региона Ирина Лобода провела в Любиме. Ее участниками стали педагоги, родители учеников, глава муниципального округа Алексей Дмитриев и руководители образовательных учреждений округа. "Модернизация региональной системы образования в Ярославской области не уникальна. По этому пути идут многие субъекты Российской Федерации. Органы власти заинтересованы, чтобы в образовательных учреждениях происходил рост заработной платы. Это возможно в том числе и за счет сокращения административного аппарата", - рассказала Ирина Лобода. Она подчеркнула, что такая система уже показала свои положительные результаты в Тамбовской и Мурманской областях, а в Ярославской области отработана на шести пилотных образовательных комплексах. "Уже есть опыт решения вопросов управления и взаимодействия между структурными подразделениями в составе таких единых образовательных комплексов с учетом удаленного расположения друг от друга", - отметила региональный министр. По данным областного правительства, в Любимском округе появится Любимский образовательный комплекс, который объединит 12 образовательных учреждений: шесть школ, пять детских садов и учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества. Опорной станет Любимская средняя общеобразовательная школа. Министр образования отметила, что в процессе реорганизации школа имени В. Ю. Орлова сохранится, как и другие школы - организации войдут в состав образовательного комплекса как центры обучения. На месте остается и руководитель этого структурного подразделения. Те традиции и устои школ, которые сформировались за многие годы работы, будут сохранены и поддержаны, подчеркнула Лобода. В заключение министр еще раз подчеркнула важность конструктивного диалога руководителей муниципальных образований с педагогической и родительской общественностью.
https://ria.ru/20250625/evraev-2025358863.html
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ярославская область, мурманская область
Ярославская область, Ярославская область, Мурманская область
В Ярославской области проходят обсуждения образовательных комплексов
В муниципалитетах Ярославской области обсуждают образовательные комплексы
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Обсуждения образовательных комплексов проходят в муниципальных округах Ярославской области, очередная встреча состоялась в Любиме, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что рабочие совещания уже состоялись в ряде муниципальных округов. Очередную встречу министр образования региона Ирина Лобода провела в Любиме. Ее участниками стали педагоги, родители учеников, глава муниципального округа Алексей Дмитриев и руководители образовательных учреждений округа.
"Модернизация региональной системы образования в Ярославской области не уникальна. По этому пути идут многие субъекты Российской Федерации. Органы власти заинтересованы, чтобы в образовательных учреждениях происходил рост заработной платы. Это возможно в том числе и за счет сокращения административного аппарата", - рассказала Ирина Лобода.
Она подчеркнула, что такая система уже показала свои положительные результаты в Тамбовской и Мурманской областях, а в Ярославской области отработана на шести пилотных образовательных комплексах.
"Уже есть опыт решения вопросов управления и взаимодействия между структурными подразделениями в составе таких единых образовательных комплексов с учетом удаленного расположения друг от друга", - отметила региональный министр.
По данным областного правительства, в Любимском округе появится Любимский образовательный комплекс, который объединит 12 образовательных учреждений: шесть школ, пять детских садов и учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества. Опорной станет Любимская средняя общеобразовательная школа.
Министр образования отметила, что в процессе реорганизации школа имени В. Ю. Орлова сохранится, как и другие школы - организации войдут в состав образовательного комплекса как центры обучения. На месте остается и руководитель этого структурного подразделения. Те традиции и устои школ, которые сформировались за многие годы работы, будут сохранены и поддержаны, подчеркнула Лобода.
В заключение министр еще раз подчеркнула важность конструктивного диалога руководителей муниципальных образований с педагогической и родительской общественностью.