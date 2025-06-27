https://ria.ru/20250627/yamal-2025916391.html
Нацрейтинг Ямала улучшился до максимума по компоненте управления
Нацрейтинг Ямала улучшился до максимума по компоненте управления - РИА Новости, 27.06.2025
Нацрейтинг Ямала улучшился до максимума по компоненте управления
Ямало-Ненецкий округ достиг максимальной оценки Национального рейтингового агентства по компоненте управления, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:32:00+03:00
2025-06-27T18:32:00+03:00
2025-06-27T18:32:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
национальное рейтинговое агентство
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_0ab9d4f3fe3a0de790767581b97576bb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий округ достиг максимальной оценки Национального рейтингового агентства по компоненте управления, сообщает пресс-служба правительства региона. Согласно результатам рейтинга, Ямал показал высокий уровень интеграции целей устойчивого развития в стратегическое планирование до 2035 года, соответствующее федеральным стандартам, и стабильное достижение поставленных целей во всех областях. Экологическая ("А.e") и социальная ("A.s") составляющие рейтинга сохранились на высоком уровне, а компонента управления впервые достигла высшей ступени – "AAA.g". "Рейтинг – признание ответственного подхода Ямала к устойчивому развитию. Приятно отметить, что округ получил наивысшую оценку по качеству управления в ESG-рейтинге. Это объективное подтверждение эффективности нашей системы стратегического планирования и реализации долгосрочных программ развития", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По словам губернатора, эксперты отметили лидерство ЯНАО в рациональном использовании ресурсов, поддержке человеческого капитала и стратегическом планировании, а также высокие стандарты в экологической политике, социальной сфере и управленческих практиках. По данным властей, среди основных факторов повышения оценки по компоненте качества управления стало создание в 2024 году Центра устойчивого развития Ямала, который объединил усилия органов власти, бизнеса и общества для комплексного внедрения принципов защиты природы, социального благополучия и экономического роста региона. Положительные оценки социальной составляющей региона обусловлены высокой рождаемостью и уровнем образования, а также значительной долей граждан, систематически занимающихся спортом. В категории "Окружающая среда" Ямал подтвердил высокий уровень благодаря снижению загрязнения водоемов, эффективной переработке отходов, климатическим проектам по сокращению атмосферных загрязнений и рациональному природопользованию.
https://ria.ru/20250625/yamal-2025459190.html
https://ria.ru/20250625/yanao-2025458738.html
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дмитрий артюхов, национальное рейтинговое агентство, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Национальное рейтинговое агентство, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Нацрейтинг Ямала улучшился до максимума по компоненте управления
Нацрейтинг Ямала достиг максимальной оценки Национального рейтингового агентства
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий округ достиг максимальной оценки Национального рейтингового агентства по компоненте управления, сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно результатам рейтинга, Ямал показал высокий уровень интеграции целей устойчивого развития в стратегическое планирование до 2035 года, соответствующее федеральным стандартам, и стабильное достижение поставленных целей во всех областях. Экологическая ("А.e") и социальная ("A.s") составляющие рейтинга сохранились на высоком уровне, а компонента управления впервые достигла высшей ступени – "AAA.g".
"Рейтинг – признание ответственного подхода Ямала к устойчивому развитию. Приятно отметить, что округ получил наивысшую оценку по качеству управления в ESG-рейтинге. Это объективное подтверждение эффективности нашей системы стратегического планирования и реализации долгосрочных программ развития", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
По словам губернатора, эксперты отметили лидерство ЯНАО в рациональном использовании ресурсов, поддержке человеческого капитала и стратегическом планировании, а также высокие стандарты в экологической политике, социальной сфере и управленческих практиках.
По данным властей, среди основных факторов повышения оценки по компоненте качества управления стало создание в 2024 году Центра устойчивого развития Ямала, который объединил усилия органов власти, бизнеса и общества для комплексного внедрения принципов защиты природы, социального благополучия и экономического роста региона.
Положительные оценки социальной составляющей региона обусловлены высокой рождаемостью и уровнем образования, а также значительной долей граждан, систематически занимающихся спортом. В категории "Окружающая среда" Ямал подтвердил высокий уровень благодаря снижению загрязнения водоемов, эффективной переработке отходов, климатическим проектам по сокращению атмосферных загрязнений и рациональному природопользованию.