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Wildberries отреагировал на предостережение ФАС - РИА Новости, 27.06.2025
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10:19 27.06.2025 (обновлено: 10:21 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/wildberries-2025735882.html
Wildberries отреагировал на предостережение ФАС
Wildberries отреагировал на предостережение ФАС - РИА Новости, 27.06.2025
Wildberries отреагировал на предостережение ФАС
Wildberries после предостережения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменил обязательство открытия счета в банке компании для новых продавцов, говорится... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:19:00+03:00
2025-06-27T10:21:00+03:00
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
wildberries
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Wildberries после предостережения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменил обязательство открытия счета в банке компании для новых продавцов, говорится в сообщении маркетплейса. Wildberries в среду получил предостережение ФАС из-за того, что маркетплейс обязал новых продавцов открывать счета в "Вайлдберриз банке" - такое требование содержалось в обновленной оферте. "Открытие счета в "Вайлдберриз банке" не будет обязательным условием регистрации новых продавцов. …Компания изучила предостережение ФАС и обратную связь от продавцов платформы относительно открытия банковских счетов с целью проверки новых продавцов, которые регистрируются на платформе. По результатам внутреннего рассмотрения компания скорректировала процесс проверки новых продавцов, а также пункты оферты, касающиеся регистрации новых продавцов на платформе и открытия счетов в "Вайлдберриз банке" для новых партнеров", - сказано в сообщении. Как объяснили в компании, пункт, касающийся открытия счета в "Вайлдбериз банке", был включен в оферту для повышения безопасности на платформе: счет позволил бы проводить комплексную проверку продавца, в том числе на предмет противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма. Платформа будет проводить проверку новых продавцов без открытия банковского счета. "Проверка будет осуществляться в том числе на стороне "Вайлдберриз банка", поскольку банк располагает ресурсами для более комплексной оценки контрагентов, в том числе на предмет ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма). При этом открытие банковских счетов или оказание любых банковских услуг в рамках такой проверки не предполагается", - добавили в компании.
https://ria.ru/20250204/wildberries-1997330260.html
https://ria.ru/20250328/wildberries-2007901809.html
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), wildberries, россия
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Wildberries, Россия
Wildberries отреагировал на предостережение ФАС

Wildberries отменил тредование для новых продавцов открывать счет в своем банке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНазвание интернет-магазина Wildberries
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Wildberries после предостережения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменил обязательство открытия счета в банке компании для новых продавцов, говорится в сообщении маркетплейса.
Wildberries в среду получил предостережение ФАС из-за того, что маркетплейс обязал новых продавцов открывать счета в "Вайлдберриз банке" - такое требование содержалось в обновленной оферте.
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"Открытие счета в "Вайлдберриз банке" не будет обязательным условием регистрации новых продавцов. …Компания изучила предостережение ФАС и обратную связь от продавцов платформы относительно открытия банковских счетов с целью проверки новых продавцов, которые регистрируются на платформе. По результатам внутреннего рассмотрения компания скорректировала процесс проверки новых продавцов, а также пункты оферты, касающиеся регистрации новых продавцов на платформе и открытия счетов в "Вайлдберриз банке" для новых партнеров", - сказано в сообщении.
Как объяснили в компании, пункт, касающийся открытия счета в "Вайлдбериз банке", был включен в оферту для повышения безопасности на платформе: счет позволил бы проводить комплексную проверку продавца, в том числе на предмет противодействия отмыванию денежных средств и финансирования терроризма.
Платформа будет проводить проверку новых продавцов без открытия банковского счета.
"Проверка будет осуществляться в том числе на стороне "Вайлдберриз банка", поскольку банк располагает ресурсами для более комплексной оценки контрагентов, в том числе на предмет ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма). При этом открытие банковских счетов или оказание любых банковских услуг в рамках такой проверки не предполагается", - добавили в компании.
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ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)WildberriesРоссия
 
 
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