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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 27.06.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прогремели в пятницу днем в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:04:00+03:00
2025-06-27T12:04:00+03:00
2025-06-27T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу днем в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.47 мск, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дмитрий песков, россия, сумы, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
В городе Сумы прогремели взрывы