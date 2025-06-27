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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.06.2025

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Две серии взрывов прогремели в пятницу днем в Днепропетровской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:44:00+03:00

2025-06-27T11:44:00+03:00

2025-06-27T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Две серии взрывов прогремели в пятницу днем в Днепропетровской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 11.22 мск, в Днепропетровской и пяти соседних областях страны звучит сигнал воздушной тревоги. "В Днепре (Днепропетровске -ред.) прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Спустя 20 минут телеканал сообщил о еще одной серии взрывов, прогремевших в Днепропетровске. При этом, глава областной администрации Сергей Лысак утверждает, что взрывы прогремели в городе Самар, расположенном в нескольких километра к северу от Днепропетровска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровск, днепропетровская область, украина, в мире