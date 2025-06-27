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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 27.06.2025 (обновлено: 08:56 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/vzryvy--2025709374.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.06.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:07:00+03:00
2025-06-27T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
в мире
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области снова взрывы", — говорится в его Telegram-канале.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 07:25 мск, в регионе на западе страны звучит сигнал воздушной тревоги. В ночь на пятницу "Общественное" уже дважды сообщало о взрывах в Хмельницкой области, также их было слышно в Киеве и Киевской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250626/vzryv-2025684510.html
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хмельницкая область
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хмельницкая область, украина, в мире, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Хмельницкой области снова взрывы", — говорится в его Telegram-канале.
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Вчера, 23:04
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 07:25 мск, в регионе на западе страны звучит сигнал воздушной тревоги.
В ночь на пятницу "Общественное" уже дважды сообщало о взрывах в Хмельницкой области, также их было слышно в Киеве и Киевской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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