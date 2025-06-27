https://ria.ru/20250627/vzryvy--2025709374.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.06.2025

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:07:00+03:00

2025-06-27T08:07:00+03:00

2025-06-27T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области снова взрывы", — говорится в его Telegram-канале.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 07:25 мск, в регионе на западе страны звучит сигнал воздушной тревоги. В ночь на пятницу "Общественное" уже дважды сообщало о взрывах в Хмельницкой области, также их было слышно в Киеве и Киевской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250626/vzryv-2025684510.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

хмельницкая область

украина

киев

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хмельницкая область, украина, в мире, вооруженные силы украины, киев