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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 27.06.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:07:00+03:00
2025-06-27T08:07:00+03:00
2025-06-27T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Хмельницкой области снова взрывы", — говорится в его Telegram-канале.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины на 07:25 мск, в регионе на западе страны звучит сигнал воздушной тревоги. В ночь на пятницу "Общественное" уже дважды сообщало о взрывах в Хмельницкой области, также их было слышно в Киеве и Киевской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
В Хмельницкой области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги