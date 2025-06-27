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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области - РИА Новости, 27.06.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
Взрыв прогремел в пятницу в Харьковской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:22:00+03:00
2025-06-27T17:22:00+03:00
2025-06-27T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Харьковской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Взрыв прогремел в Чугуевской общине Харьковской области, сообщают наши корреспонденты. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в пятницу в Черкасской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харьковской области
В Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв