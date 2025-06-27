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Выставка племенных животных состоялась в Московской области - РИА Новости, 27.06.2025
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Новости Подмосковья
 
20:14 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/vystavka-2025936107.html
Выставка племенных животных состоялась в Московской области
Выставка племенных животных состоялась в Московской области - РИА Новости, 27.06.2025
Выставка племенных животных состоялась в Московской области
В Ленинском округе Московской области на территории конного клуба состоялась 28-я областная выставка "Звезды Подмосковья-2025", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:14:00+03:00
2025-06-27T20:14:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Ленинском округе Московской области на территории конного клуба состоялась 28-я областная выставка "Звезды Подмосковья-2025", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В мероприятии участвовали свыше 30 подмосковных животноводческих хозяйств, которые показывали судьям крупный рогатый скот молочных и мясных пород. Племенные животные отличаются от товарных высоким надоем – 9,6 тысячи килограмм молока в год против 8,6 тысячи килограммов, молочная продуктивность у них выше почти на 12%. Всего в конкурсе принимали участие 62 коровы. На выставке также была представлена птица различных пород. "Выставка "Звезды Подмосковья" — это визитная карточка селекционных достижений региона. Здесь представлен лучший скот, который востребован по всей России. Благодаря труду племенных хозяйств мы видим, как с каждым годом повышаются показатели молочной продуктивности", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что власти слышат все предложения производителей и оказывает меры государственной поддержки. Двойных поблагодарил все предприятия за участие в конкурсе и поздравил призеров с победой, желая новых высот. "Все это на благо продовольственной безопасности не только региона, но и страны", — указал Двойных. Золото в конкурсе и номинацию "Абсолютная чемпионка" получила корова из Пушкинского округа – она одерживает победу второй год подряд. Второе место – корова из муниципального округа Зарайск. Больше всего предприятий–участников было из Сергиева Посада – пять, на втором месте выступила Коломна с тремя животноводческими хозяйствами.
https://ria.ru/20250627/podmoskove-2025929470.html
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московская область (подмосковье), россия, выставки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Выставки
Выставка племенных животных состоялась в Московской области

Областная выставка "Звезды Подмосковья-2025" прошла в Ленинском округе

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области28-я областная выставка племенных животных "Звезды Подмосковья-2025"
28-я областная выставка племенных животных Звезды Подмосковья-2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
28-я областная выставка племенных животных "Звезды Подмосковья-2025"
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Ленинском округе Московской области на территории конного клуба состоялась 28-я областная выставка "Звезды Подмосковья-2025", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В мероприятии участвовали свыше 30 подмосковных животноводческих хозяйств, которые показывали судьям крупный рогатый скот молочных и мясных пород. Племенные животные отличаются от товарных высоким надоем – 9,6 тысячи килограмм молока в год против 8,6 тысячи килограммов, молочная продуктивность у них выше почти на 12%. Всего в конкурсе принимали участие 62 коровы. На выставке также была представлена птица различных пород.
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"Выставка "Звезды Подмосковья" — это визитная карточка селекционных достижений региона. Здесь представлен лучший скот, который востребован по всей России. Благодаря труду племенных хозяйств мы видим, как с каждым годом повышаются показатели молочной продуктивности", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что власти слышат все предложения производителей и оказывает меры государственной поддержки. Двойных поблагодарил все предприятия за участие в конкурсе и поздравил призеров с победой, желая новых высот.
"Все это на благо продовольственной безопасности не только региона, но и страны", — указал Двойных.
Золото в конкурсе и номинацию "Абсолютная чемпионка" получила корова из Пушкинского округа – она одерживает победу второй год подряд. Второе место – корова из муниципального округа Зарайск.
Больше всего предприятий–участников было из Сергиева Посада – пять, на втором месте выступила Коломна с тремя животноводческими хозяйствами.
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