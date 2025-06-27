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История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях России

История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях России - РИА Новости, 27.06.2025

История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях России

Традиция проведения выпускных вечеров в России восходит ко временам царствования Петра I. Считается, что первый в российской истории выпускной вечер состоялся в РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T01:30:00+03:00

2025-06-27T01:30:00+03:00

2025-06-27T01:30:00+03:00

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Традиция проведения выпускных вечеров в России восходит ко временам царствования Петра I. Считается, что первый в российской истории выпускной вечер состоялся в 1718 году в московской школе математических и навигационных наук. Церемония включала выдачу аттестатов, напутствие директора и преподавателей, а затем праздничный банкет. В дальнейшем выпускные вечера стали отмечаться в академии Мореходства и других учебных заведениях.Сначала выпускные вечера проводились лишь для юношей. В XIX веке в качестве гостей на выпускные стали приглашать и девушек. С их появлением пришла традиция бальных танцев.После Октябрьской революции 1917 года и до середины 1930-х годов выпускные вечера проходили в форме торжественных линеек, на которых директор школы вручал бывшим ученикам аттестаты. Впоследствии выпускные стали проходить с танцевальными вечерами. Одевались сначала только в парадную школьную форму, потом начали шить нарядные платья. В 1941 году выпускные вечера по всему Советскому Союзу прошли 21 июня, многие школьники после получения аттестатов ушли добровольцами на фронт. В годы Великой отечественной войны (1941-1945) выпускные не проводились, они вернулись после Победы в 1945 году.На выпускных в советское время было принято танцевать вальс. Вчерашние ученики московских школ после получения аттестата зрелости ехали гулять на Красную площадь – это стало одной из устоявшихся традиций тех лет. Обязательным пунктом программы была встреча рассвета – символа новой взрослой жизни. Выпускницы тех лет предпочитали легкие платья белого или пастельного цвета.В Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) выпускные вечера с 27 июня 1968 года превратились в общегородское торжество "Алые паруса". Тогда ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Появление парусника было навеяно большой популярностью одноименного фильма по повести Александра Грина. С тех пор праздник проводился ежегодно. Роль галиота с алыми парусами исполняли самые разные корабли. Известно, что в 1970 году это была шхуна "Ленинград". Позднее в его образе представали трехмачтовый "Мир", корабль "Штандарт", шхуна "Балтиец" и шведский парусник Tre Kronor of Stockholm. Помимо водной феерии для выпускников проводились выступления музыкантов, викторины и конкурсы. Традиция всем городом отмечать вступление вчерашних школьников во взрослую жизнь прервалась в 1979 году и была возрождена 24 июня 2005 года. По традиции, помимо выпускников петербургских школ и системы профессионального образования в "Алых парусах" также принимают участие лучшие выпускники из российских регионов. В Москве традиционными местами прогулок выпускников стали Красная площадь, Воробьевы горы, Поклонная гора. Некоторые выпускники вместе с родителями катались на теплоходах по Москве-реке и каналу имени Москвы.Особый праздник ждал медалистов в начале 2000-х годов. Для них в Гостином дворе от имени мэра Москвы проводился бал и концерт. С 2002 года проводится выпускной бал в Кремле. В 2009 году впервые выпускной бал прошел на Красной площади и в Гостином дворе – этой чести были удостоены вчерашние школьники, получившие "золотые" и "серебряные" медали. В последние годы выпускные вечера в Москве проводились в Парке Горького. Выпускники сами выбирают артистов, которых хотят видеть на празднике. Вечер завершается праздничным салютом. В 2025 году Минпросвещения России рекомендовало провести выпускные вечера 28 июня. Однако школа может назначать индивидуальные даты торжеств. В Москве общегородской выпускной состоится в ночь с 27 на 28 июня. Впервые площадкой для него станет одна из самых знаковых территорий столицы – ВДНХ. Мероприятие объединит свыше 45 тысяч участников — выпускников, родителей и педагогов.Тема городского выпускного – "Код поколения". Каждая площадка мероприятия раскрывает ценности современной молодежи: стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии. Выпускников ждет более 15 площадок.Традиционно главных звезд вечера — выпускников — будут встречать на красной ковровой дорожке. Для ребят выступят более 55 артистов, которых они выбирали сами.В Кремлевском Дворце 28 июня пройдет всероссийский выпускной бал "Выпускник-2025". В его 14-часовой программе – пять площадок (Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор), популярные артисты, ведущие и диджеи России, дискотека и праздничный салют.На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 28 июня состоится фестиваль выпускников "Алые паруса". По традиции, праздничную программу откроет концерт на Дворцовой площади с участием кумиров молодежи. После полуночи в акватории Невы начнется мультимедийный спектакль, который завершится грандиозным свето-пиротехническим шоу и торжественным появлением старинной бригантины под алыми парусами – главного символа праздника.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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