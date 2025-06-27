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В Приморье осудят пятерых человек за вымогательство денег у таксиста
В Приморье осудят пятерых человек за вымогательство денег у таксиста - РИА Новости, 27.06.2025
В Приморье осудят пятерых человек за вымогательство денег у таксиста
Пять членов межэтнической преступной группы предстанут перед судом в Приморье за вымогательство у таксиста-иностранца денег за возможность работать на... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:10:00+03:00
2025-06-27T08:10:00+03:00
2025-06-27T08:10:00+03:00
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Пять членов межэтнической преступной группы предстанут перед судом в Приморье за вымогательство у таксиста-иностранца денег за возможность работать на территории аэропорта Владивостока, сообщает краевая прокуратура. В мае 2024 года прокуратура сообщала о возбуждении дела на членов межэтнической преступной группы, занимающейся вымогательствами у водителей такси на территории аэропорта Владивостока. "Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении пяти лиц по уголовному делу о вымогательстве на территории международного аэропорта Владивосток имени В.К. Арсеньева... После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Три фигуранта обвиняются в вымогательстве, двое – в пособничестве. Они с сентября 2021 года по май 2024 года с применением насилия, а также с угрозой его применения и уничтожения машины вымогали деньги у иностранца, занимающегося частным извозом, за возможность работать на территории, прилегающей к аэропорту. "Денежные средства передавались потерпевшим ежемесячно… В общей сложности потерпевший передал деньги на сумму свыше 600 тысяч рублей", - отмечает прокуратура. На имущество и деньги обвиняемых наложен арест.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
В Приморье осудят пятерых человек за вымогательство денег у таксиста
За вымогательство у таксиста за работу в аэропорту Владивостока осудят 5 человек
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости.
Пять членов межэтнической преступной группы предстанут перед судом в Приморье за вымогательство у таксиста-иностранца денег за возможность работать на территории аэропорта Владивостока, сообщает краевая прокуратура
.
В мае 2024 года прокуратура сообщала о возбуждении дела на членов межэтнической преступной группы, занимающейся вымогательствами у водителей такси на территории аэропорта Владивостока
.
"Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении пяти лиц по уголовному делу о вымогательстве на территории международного аэропорта Владивосток имени В.К. Арсеньева... После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Три фигуранта обвиняются в вымогательстве, двое – в пособничестве. Они с сентября 2021 года по май 2024 года с применением насилия, а также с угрозой его применения и уничтожения машины вымогали деньги у иностранца, занимающегося частным извозом, за возможность работать на территории, прилегающей к аэропорту.
"Денежные средства передавались потерпевшим ежемесячно… В общей сложности потерпевший передал деньги на сумму свыше 600 тысяч рублей", - отмечает прокуратура.
На имущество и деньги обвиняемых наложен арест.