https://ria.ru/20250627/vymogatelstvo--2025709670.html

В Приморье осудят пятерых человек за вымогательство денег у таксиста

В Приморье осудят пятерых человек за вымогательство денег у таксиста - РИА Новости, 27.06.2025

В Приморье осудят пятерых человек за вымогательство денег у таксиста

Пять членов межэтнической преступной группы предстанут перед судом в Приморье за вымогательство у таксиста-иностранца денег за возможность работать на... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:10:00+03:00

2025-06-27T08:10:00+03:00

2025-06-27T08:10:00+03:00

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Пять членов межэтнической преступной группы предстанут перед судом в Приморье за вымогательство у таксиста-иностранца денег за возможность работать на территории аэропорта Владивостока, сообщает краевая прокуратура. В мае 2024 года прокуратура сообщала о возбуждении дела на членов межэтнической преступной группы, занимающейся вымогательствами у водителей такси на территории аэропорта Владивостока. "Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении пяти лиц по уголовному делу о вымогательстве на территории международного аэропорта Владивосток имени В.К. Арсеньева... После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Три фигуранта обвиняются в вымогательстве, двое – в пособничестве. Они с сентября 2021 года по май 2024 года с применением насилия, а также с угрозой его применения и уничтожения машины вымогали деньги у иностранца, занимающегося частным извозом, за возможность работать на территории, прилегающей к аэропорту. "Денежные средства передавались потерпевшим ежемесячно… В общей сложности потерпевший передал деньги на сумму свыше 600 тысяч рублей", - отмечает прокуратура. На имущество и деньги обвиняемых наложен арест.

https://ria.ru/20250623/ekaterinburg-2024844900.html

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владивосток, происшествия