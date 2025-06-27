https://ria.ru/20250627/vtorzhenie-2025936856.html

В Армянской церкви назвали вторжение в духовный центр позором

В Армянской церкви назвали вторжение в духовный центр позором - РИА Новости, 27.06.2025

В Армянской церкви назвали вторжение в духовный центр позором

В Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвали вторжение сотрудников Службы национальной безопасности Армении в духовный центр в Эчмиадзине днем национального... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:20:00+03:00

2025-06-27T20:20:00+03:00

2025-06-27T20:20:00+03:00

армения

ереван

россия

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025815273_0:0:1187:668_1920x0_80_0_0_2ea2e075da8598ab16dc8445fab702cf.jpg

ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. В Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвали вторжение сотрудников Службы национальной безопасности Армении в духовный центр в Эчмиадзине днем национального позора, говорится в заявлении ААЦ. Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапханяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. "Двадцать седьмого июня останется в новейшей истории нашего народа как день национального позора из-за позорных действий, предпринятых властями Армении против Армянской Церкви и Первопрестольного Святого Эчмиадзина", - говорится в сообщении. В ААЦ решительно осудили антицерковные действия властей и расценили их как неуважение к армянскому духовному центру – Первопрестольному Святому Эчмиадзину, а также как тяжкое оскорбление духовных чувств верующих. "Из риторики как премьер-министра страны, так и различных представителей властей становится очевидным, что эта запланированная акция является очередным проявлением антицерковной политики", - говорится в заявлении. Там же отмечается, что так к Армянской апостольской церкви не относились даже иноземные правители. "Мы призываем детей нашего народа продолжать с тем же рвением стоять рядом с матерью-церковью и молиться о сиянии Святого Эчмиадзина и мире на нашей родине", - говорится в заявлении. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html

https://ria.ru/20250626/armeniya-2025583401.html

армения

ереван

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире