В Армянской церкви назвали вторжение в духовный центр позором
Армянская церковь назвала вторжение силовиков в Эчмиадзин днем позора
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. В Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвали вторжение сотрудников Службы национальной безопасности Армении в духовный центр в Эчмиадзине днем национального позора, говорится в заявлении ААЦ.
Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапханяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
"Двадцать седьмого июня останется в новейшей истории нашего народа как день национального позора из-за позорных действий, предпринятых властями Армении против Армянской Церкви и Первопрестольного Святого Эчмиадзина", - говорится в сообщении.
В ААЦ решительно осудили антицерковные действия властей и расценили их как неуважение к армянскому духовному центру – Первопрестольному Святому Эчмиадзину, а также как тяжкое оскорбление духовных чувств верующих.
"Из риторики как премьер-министра страны, так и различных представителей властей становится очевидным, что эта запланированная акция является очередным проявлением антицерковной политики", - говорится в заявлении.
Там же отмечается, что так к Армянской апостольской церкви не относились даже иноземные правители. "Мы призываем детей нашего народа продолжать с тем же рвением стоять рядом с матерью-церковью и молиться о сиянии Святого Эчмиадзина и мире на нашей родине", - говорится в заявлении.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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