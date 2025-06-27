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В Армянской церкви назвали вторжение в духовный центр позором - РИА Новости, 27.06.2025
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20:20 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/vtorzhenie-2025936856.html
В Армянской церкви назвали вторжение в духовный центр позором
В Армянской церкви назвали вторжение в духовный центр позором - РИА Новости, 27.06.2025
В Армянской церкви назвали вторжение в духовный центр позором
В Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвали вторжение сотрудников Службы национальной безопасности Армении в духовный центр в Эчмиадзине днем национального... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:20:00+03:00
2025-06-27T20:20:00+03:00
армения
ереван
россия
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
в мире
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. В Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвали вторжение сотрудников Службы национальной безопасности Армении в духовный центр в Эчмиадзине днем национального позора, говорится в заявлении ААЦ. Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапханяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. "Двадцать седьмого июня останется в новейшей истории нашего народа как день национального позора из-за позорных действий, предпринятых властями Армении против Армянской Церкви и Первопрестольного Святого Эчмиадзина", - говорится в сообщении. В ААЦ решительно осудили антицерковные действия властей и расценили их как неуважение к армянскому духовному центру – Первопрестольному Святому Эчмиадзину, а также как тяжкое оскорбление духовных чувств верующих. "Из риторики как премьер-министра страны, так и различных представителей властей становится очевидным, что эта запланированная акция является очередным проявлением антицерковной политики", - говорится в заявлении. Там же отмечается, что так к Армянской апостольской церкви не относились даже иноземные правители. "Мы призываем детей нашего народа продолжать с тем же рвением стоять рядом с матерью-церковью и молиться о сиянии Святого Эчмиадзина и мире на нашей родине", - говорится в заявлении. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250610/pashinyan-2021952917.html
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армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
В Армянской церкви назвали вторжение в духовный центр позором

Армянская церковь назвала вторжение силовиков в Эчмиадзин днем позора

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. В Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвали вторжение сотрудников Службы национальной безопасности Армении в духовный центр в Эчмиадзине днем национального позора, говорится в заявлении ААЦ.
Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапханяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
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"Двадцать седьмого июня останется в новейшей истории нашего народа как день национального позора из-за позорных действий, предпринятых властями Армении против Армянской Церкви и Первопрестольного Святого Эчмиадзина", - говорится в сообщении.
В ААЦ решительно осудили антицерковные действия властей и расценили их как неуважение к армянскому духовному центру – Первопрестольному Святому Эчмиадзину, а также как тяжкое оскорбление духовных чувств верующих.
"Из риторики как премьер-министра страны, так и различных представителей властей становится очевидным, что эта запланированная акция является очередным проявлением антицерковной политики", - говорится в заявлении.
Там же отмечается, что так к Армянской апостольской церкви не относились даже иноземные правители. "Мы призываем детей нашего народа продолжать с тем же рвением стоять рядом с матерью-церковью и молиться о сиянии Святого Эчмиадзина и мире на нашей родине", - говорится в заявлении.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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АрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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