https://ria.ru/20250627/vtb-2025878480.html
ВТБ выдал первый кредит по программе льготного кредитования городских МСП
ВТБ выдал первый кредит по программе льготного кредитования городских МСП - РИА Новости, 27.06.2025
ВТБ выдал первый кредит по программе льготного кредитования городских МСП
ВТБ предоставит издательству "Айрис-пресс" 5 миллионов рублей для развития производства на срок три года под "зонтичное поручительство" ВЭБ.РФ и Корпорации МСП... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T16:44:00+03:00
2025-06-27T16:44:00+03:00
2025-06-27T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВТБ предоставит издательству "Айрис-пресс" 5 миллионов рублей для развития производства на срок три года под "зонтичное поручительство" ВЭБ.РФ и Корпорации МСП в рамках новой госпрограммы льготного кредитования среднего и малого бизнеса в сфере городской экономики, сообщает банк. Программа была запущена ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП во время ПМЭФ-2025. ВТБ первым среди банков подписал трехстороннее соглашение с ними о реализации программы. Она предусматривает совместное поручительство государственных корпораций до 50% от суммы кредита (по 25% от каждой), что снижает риски для банков и повышает доступность финансирования. "Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям, а упрощенная процедура оформления поручительства позволяет экономить время и средства заемщиков. "Такие меры поддержки востребованы и оказывают реальную помощь в развитии разных направлений предпринимательства. ВТБ как "банку культурных кодов" важно, что первым участником программы выступает именно издательская сфера, которая играет ключевую роль в формировании культурного и образовательного пространства городов. Простота и доступность получения льготного финансирования по новой программе позволяют предпринимателям сосредоточиться на развитии своего бизнеса и снизить финансовые риски. Эта мера дополнительно простимулирует инновационные проекты и будет способствовать укреплению городской экономики", – приводится в сообщении комментарий члена правления ВТБ Руслана Еременко. Как сообщили ранее в Корпорации МСП, в рамках новой программы совместное "зонтичное" поручительство Корпорации МСП и ВЭБ.РФ смогут получить МСП, осуществляющие свою деятельность в форме юридических лиц. Они смогут привлечь заемное финансирование для реализации проектов в области спорта, киноиндустрии, здравоохранения, образования, туризма, социальных услуг и других сферах городской экономики. "Механизм "зонтичных" поручительств с момента запуска инструмента в 2021 году позволил предпринимателям привлечь более 1 триллиона рублей. Синергия капиталов Корпорации МСП и ВЭБ.РФ увеличит объем доступного для предпринимателей заемного финансирования и обеспечит адресную поддержку малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики. За счет объединения ресурсов двух институтов развития МСП до конца 2025 года смогут привлечь до 100 миллиардов рублей", – указывал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
https://ria.ru/20250625/obligatsiya-2025120640.html
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россия, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Россия, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
ВТБ выдал первый кредит по программе льготного кредитования городских МСП
ВТБ поддержит городскую экономику в рамках новой льготной госпрограммы
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВТБ предоставит издательству "Айрис-пресс" 5 миллионов рублей для развития производства на срок три года под "зонтичное поручительство" ВЭБ.РФ и Корпорации МСП в рамках новой госпрограммы льготного кредитования среднего и малого бизнеса в сфере городской экономики, сообщает банк.
Программа была запущена ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП во время ПМЭФ-2025. ВТБ первым среди банков подписал трехстороннее соглашение с ними о реализации программы. Она предусматривает совместное поручительство государственных корпораций до 50% от суммы кредита (по 25% от каждой), что снижает риски для банков и повышает доступность финансирования. "Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям, а упрощенная процедура оформления поручительства позволяет экономить время и средства заемщиков.
"Такие меры поддержки востребованы и оказывают реальную помощь в развитии разных направлений предпринимательства. ВТБ как "банку культурных кодов" важно, что первым участником программы выступает именно издательская сфера, которая играет ключевую роль в формировании культурного и образовательного пространства городов. Простота и доступность получения льготного финансирования по новой программе позволяют предпринимателям сосредоточиться на развитии своего бизнеса и снизить финансовые риски. Эта мера дополнительно простимулирует инновационные проекты и будет способствовать укреплению городской экономики", – приводится в сообщении комментарий члена правления ВТБ Руслана Еременко.
Как сообщили ранее в Корпорации МСП, в рамках новой программы совместное "зонтичное" поручительство Корпорации МСП и ВЭБ.РФ смогут получить МСП, осуществляющие свою деятельность в форме юридических лиц. Они смогут привлечь заемное финансирование для реализации проектов в области спорта, киноиндустрии, здравоохранения, образования, туризма, социальных услуг и других сферах городской экономики.
"Механизм "зонтичных" поручительств с момента запуска инструмента в 2021 году позволил предпринимателям привлечь более 1 триллиона рублей. Синергия капиталов Корпорации МСП и ВЭБ.РФ увеличит объем доступного для предпринимателей заемного финансирования и обеспечит адресную поддержку малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики. За счет объединения ресурсов двух институтов развития МСП до конца 2025 года смогут привлечь до 100 миллиардов рублей", – указывал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.