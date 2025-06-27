Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали церковь в Белгородской области - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/vsu-2025931235.html
ВСУ атаковали церковь в Белгородской области
ВСУ атаковали церковь в Белгородской области - РИА Новости, 27.06.2025
ВСУ атаковали церковь в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии атак украинских дронов, в результате одной из них повреждена церковь Благовещения Пресвятой... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:44:00+03:00
2025-06-27T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии атак украинских дронов, в результате одной из них повреждена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района. "Четыре муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, пострадавших нет… На церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района совершена атака вражеского дрона. От детонации повреждены паперть и фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, в результате чего пострадало остекление коммерческого объекта. Кроме того, на территории одного из предприятий из-за детонации суббоеприпаса была повреждена спецтехника. В хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В городе Грайвороне беспилотник ударил по зданию социального объекта.
https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html
белгородская область
шебекино
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, шебекино, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали церковь в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали церковь Благовещения Пресвятой Богородицы под Белгородом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии атак украинских дронов, в результате одной из них повреждена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района.
"Четыре муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, пострадавших нет… На церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района совершена атака вражеского дрона. От детонации повреждены паперть и фасад", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, в результате чего пострадало остекление коммерческого объекта. Кроме того, на территории одного из предприятий из-за детонации суббоеприпаса была повреждена спецтехника. В хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В городе Грайвороне беспилотник ударил по зданию социального объекта.
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Гладков рассказал про антидроновую сетку для защиты домов в Шебекино
17 января, 11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала