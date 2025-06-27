https://ria.ru/20250627/vsu-2025931235.html

ВСУ атаковали церковь в Белгородской области

ВСУ атаковали церковь в Белгородской области - РИА Новости, 27.06.2025

ВСУ атаковали церковь в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии атак украинских дронов, в результате одной из них повреждена церковь Благовещения Пресвятой... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:44:00+03:00

2025-06-27T19:44:00+03:00

2025-06-27T19:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии атак украинских дронов, в результате одной из них повреждена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района. "Четыре муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, пострадавших нет… На церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района совершена атака вражеского дрона. От детонации повреждены паперть и фасад", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, в результате чего пострадало остекление коммерческого объекта. Кроме того, на территории одного из предприятий из-за детонации суббоеприпаса была повреждена спецтехника. В хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В городе Грайвороне беспилотник ударил по зданию социального объекта.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, шебекино, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины