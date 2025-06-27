https://ria.ru/20250627/vsu-2025787752.html

ВСУ за неделю потеряли более 520 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ за неделю потеряли более 520 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 27.06.2025

ВСУ за неделю потеряли более 520 боевиков в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 520 военных Украины, восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:27:00+03:00

2025-06-27T12:27:00+03:00

2025-06-27T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 520 военных Украины, восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, боевую бронированную машину и 58 автомобилей. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины