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ВСУ за неделю потеряли более 520 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 27.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 27.06.2025 (обновлено: 12:31 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/vsu-2025787752.html
ВСУ за неделю потеряли более 520 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли более 520 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 27.06.2025
ВСУ за неделю потеряли более 520 боевиков в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 520 военных Украины, восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:27:00+03:00
2025-06-27T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 520 военных Украины, восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, боевую бронированную машину и 58 автомобилей. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли более 520 боевиков в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 520 боевиков в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 520 военных Украины, восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, боевую бронированную машину и 58 автомобилей. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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