https://ria.ru/20250627/vsu-2025787481.html

ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 27.06.2025

ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий "Запада"

Подразделения российской группировки войск "Запад" за неделю освободили два населённых пункта в Харьковской области, ВСУ потеряли более 1410 военнослужащих и... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:26:00+03:00

2025-06-27T12:26:00+03:00

2025-06-27T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за неделю освободили два населённых пункта в Харьковской области, ВСУ потеряли более 1410 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 21 по 27 июня.Отмечается, что за это время военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины."Противник потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, а также бронеавтомобиль Cobra II турецкого производства", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, они уничтожили 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины