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ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 27.06.2025 (обновлено: 12:34 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/vsu-2025787481.html
ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 27.06.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий "Запада"
Подразделения российской группировки войск "Запад" за неделю освободили два населённых пункта в Харьковской области, ВСУ потеряли более 1410 военнослужащих и... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:26:00+03:00
2025-06-27T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за неделю освободили два населённых пункта в Харьковской области, ВСУ потеряли более 1410 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 21 по 27 июня.Отмечается, что за это время военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины."Противник потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, а также бронеавтомобиль Cobra II турецкого производства", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, они уничтожили 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1410 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за неделю освободили два населённых пункта в Харьковской области, ВСУ потеряли более 1410 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 21 по 27 июня.
Отмечается, что за это время военнослужащие группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.
"Противник потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, а также бронеавтомобиль Cobra II турецкого производства", - добавили в Минобороны РФ.
Кроме того, они уничтожили 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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