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Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 27.06.2025 (обновлено: 14:25 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/vsu-2025702356.html
Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о преступлениях ВСУ
Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о преступлениях ВСУ
Освобожденный из украинского плена российский боец рассказал о жестоком обращении со стороны ВСУ, включая избиения и издевательства, его слова приводит в своем... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T05:26:00+03:00
2025-06-27T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
белоруссия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Освобожденный из украинского плена российский боец рассказал о жестоком обращении со стороны ВСУ, включая избиения и издевательства, его слова приводит в своем Telegram-канале RT."Хотел, чтобы наших парней как можно скорее оттуда выдернули, потому что издеваются, бьют", — сообщил боец.В четверг Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории еще одной группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российских военнослужащих сначала переправили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их на самолете доставили на один из подмосковных аэропортов.
https://ria.ru/20250619/zvonok-2023967775.html
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в мире, стамбул, белоруссия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о преступлениях ВСУ

RT: освобожденные из плена российские бойцы сообщили о зверствах ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с военнослужащими Вооруженных сил России, вернувшимися из украинского плена
Автобусы с военнослужащими Вооруженных сил России, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Автобусы с военнослужащими Вооруженных сил России, вернувшимися из украинского плена . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Освобожденный из украинского плена российский боец рассказал о жестоком обращении со стороны ВСУ, включая избиения и издевательства, его слова приводит в своем Telegram-канале RT.
"Хотел, чтобы наших парней как можно скорее оттуда выдернули, потому что издеваются, бьют", — сообщил боец.
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Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными
19 июня, 16:42
В четверг Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории еще одной группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российских военнослужащих сначала переправили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их на самолете доставили на один из подмосковных аэропортов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулБелоруссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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