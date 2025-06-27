Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 27.06.2025 (обновлено: 12:35 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/vsu--2025787134.html
ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 27.06.2025
ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили свыше 1 190 военнослужащих ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:25:00+03:00
2025-06-27T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
сша
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили свыше 1 190 военнослужащих ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 26 автомобилей за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1 190 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 26 автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"* (запрещен в РФ).Также уточняется, что были уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили свыше 1 190 военнослужащих ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 26 автомобилей за неделю, сообщили в Минобороны России.
«
"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1 190 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 26 автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"* (запрещен в РФ).
Также уточняется, что были уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияСШАДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала