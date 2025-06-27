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ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 27.06.2025
ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили свыше 1 190 военнослужащих ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:25:00+03:00
2025-06-27T12:25:00+03:00
2025-06-27T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили свыше 1 190 военнослужащих ВСУ, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 26 автомобилей за неделю, сообщили в Минобороны России."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1 190 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 26 автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики. Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"* (запрещен в РФ).Также уточняется, что были уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1190 военных в зоне действий "Юга" за неделю