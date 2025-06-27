https://ria.ru/20250627/vsu--2025745681.html

Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области

Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 27.06.2025

Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 159 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:37:00+03:00

2025-06-27T10:37:00+03:00

2025-06-27T10:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

шебекино

происшествия

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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 159 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 180 боеприпасов и зафиксированы атаки 83 беспилотниками, из них сбиты 44. Как уточнил губернатор, за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 25 июня. Различные повреждения выявлены в 5 частных домовладениях, сельхозпредприятии, социальном объекте, предприятии и двух транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка выпущено 159 боеприпасов в ходе 20 обстрелов и совершены атаки 24 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 47 беспилотников, из которых 43 сбиты и подавлены... Вчера самостоятельно за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший от детонации дрона в селе Новая Таволжанка 25 июня", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе село Долгое атаковано двумя беспилотниками. Над Вейделевским районом системой ПВО сбит беспилотник. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам выпущен один боеприпас и совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе город Грайворон и пять сел подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 6 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250626/vsu-2025557807.html

белгородская область

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шебекино

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, шебекино, происшествия