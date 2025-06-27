Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли белгородский Краснояружский район 159 снарядами
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по приграничному Краснояружскому району Белгородской области 159 снарядов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 180 боеприпасов и зафиксированы атаки 83 беспилотниками, из них сбиты 44. Как уточнил губернатор, за медпомощью обратился мужчина, пострадавший 25 июня. Различные повреждения выявлены в 5 частных домовладениях, сельхозпредприятии, социальном объекте, предприятии и двух транспортных средствах.
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"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка выпущено 159 боеприпасов в ходе 20 обстрелов и совершены атаки 24 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 47 беспилотников, из которых 43 сбиты и подавлены... Вчера самостоятельно за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший от детонации дрона в селе Новая Таволжанка 25 июня", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе село Долгое атаковано двумя беспилотниками. Над Вейделевским районом системой ПВО сбит беспилотник. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам выпущен один боеприпас и совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе город Грайворон и пять сел подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 6 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.