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Путин выразил надежду на встречу с президентом ОАЭ в августе - РИА Новости, 27.06.2025
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15:16 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/vstrecha-2025841367.html
Путин выразил надежду на встречу с президентом ОАЭ в августе
Путин выразил надежду на встречу с президентом ОАЭ в августе - РИА Новости, 27.06.2025
Путин выразил надежду на встречу с президентом ОАЭ в августе
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рассчитывает увидеть президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в августе или на первом Российско-Арабском... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:16:00+03:00
2025-06-27T15:16:00+03:00
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владимир путин
евразийский экономический союз
лига арабских государств
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рассчитывает увидеть президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в августе или на первом Российско-Арабском саммите, который состоится 15 октября в Москве. Путин в пятницу встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Беседа состоялась в пятницу на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. "Мы очень рассчитываем увидеть его в ближайшее время. Две даты на выбор президента. В августе этого года, и надеюсь, что президент найдет время поучаствовать в саммите Россия - Лига арабских государств 15 октября в Москве",- сказал Путин в ходе встречи.
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Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби
Глава государства сообщил, что Москва рассчитывает увидеть президента ОАЭ в России в августе, а также во время российско-арабского саммита в октябре. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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в мире, россия, москва, оаэ, владимир путин, евразийский экономический союз, лига арабских государств
В мире, Россия, Москва, ОАЭ, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Лига арабских государств
Путин выразил надежду на встречу с президентом ОАЭ в августе

Путин выразил надежду на встречу с Аль Нахайяном в августе

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рассчитывает увидеть президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в августе или на первом Российско-Арабском саммите, который состоится 15 октября в Москве.
Путин в пятницу встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Беседа состоялась в пятницу на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске.
"Мы очень рассчитываем увидеть его в ближайшее время. Две даты на выбор президента. В августе этого года, и надеюсь, что президент найдет время поучаствовать в саммите Россия - Лига арабских государств 15 октября в Москве",- сказал Путин в ходе встречи.
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