https://ria.ru/20250627/vstrecha-2025841367.html

Путин выразил надежду на встречу с президентом ОАЭ в августе

Путин выразил надежду на встречу с президентом ОАЭ в августе - РИА Новости, 27.06.2025

Путин выразил надежду на встречу с президентом ОАЭ в августе

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рассчитывает увидеть президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в августе или на первом Российско-Арабском... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:16:00+03:00

2025-06-27T15:16:00+03:00

2025-06-27T15:16:00+03:00

в мире

россия

москва

оаэ

владимир путин

евразийский экономический союз

лига арабских государств

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025835348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a563b46900b9ddf131d4cebf9efce18.jpg

МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рассчитывает увидеть президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в августе или на первом Российско-Арабском саммите, который состоится 15 октября в Москве. Путин в пятницу встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Беседа состоялась в пятницу на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. "Мы очень рассчитываем увидеть его в ближайшее время. Две даты на выбор президента. В августе этого года, и надеюсь, что президент найдет время поучаствовать в саммите Россия - Лига арабских государств 15 октября в Москве",- сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20250618/sotrudnichestvo-2023579353.html

россия

москва

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби Глава государства сообщил, что Москва рассчитывает увидеть президента ОАЭ в России в августе, а также во время российско-арабского саммита в октябре. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-27T15:16 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, оаэ, владимир путин, евразийский экономический союз, лига арабских государств