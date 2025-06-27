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В Волгограде проведут проверку видео с избиением ребенка
В Волгограде проведут проверку видео с избиением ребенка - РИА Новости, 27.06.2025
В Волгограде проведут проверку видео с избиением ребенка
Полиция проводит проверку в отношении многодетной волгоградки, которая на видео избивает своего ребенка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:29:00+03:00
2025-06-27T10:29:00+03:00
2025-06-27T10:55:00+03:00
происшествия
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 27 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении многодетной волгоградки, которая на видео избивает своего ребенка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По данным ведомства, в интернете появилось видео, где женщина бьёт маленького ребенка у себя дома. "Полицейскими была установлена 31-летняя мать четверых малолетних детей, которая проявляла агрессию и применяла насилие в отношении несовершеннолетних. По данному факту назначено проведение процессуальной проверки", - сообщает ГУМВД в своем Telegram-канале. Отмечается, что ее четверо детей от трёх до девяти лет помещены в социальное учреждение.
https://ria.ru/20250626/lenoblast-2025506595.html
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происшествия, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоград
Происшествия, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Волгоград
В Волгограде проведут проверку видео с избиением ребенка
В Волгограде проверят многодетную мать, подозреваемую в избиении своего ребенка