https://ria.ru/20250627/volgograd-2025742236.html

В Волгограде проведут проверку видео с избиением ребенка

В Волгограде проведут проверку видео с избиением ребенка - РИА Новости, 27.06.2025

В Волгограде проведут проверку видео с избиением ребенка

Полиция проводит проверку в отношении многодетной волгоградки, которая на видео избивает своего ребенка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:29:00+03:00

2025-06-27T10:29:00+03:00

2025-06-27T10:55:00+03:00

происшествия

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 27 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку в отношении многодетной волгоградки, которая на видео избивает своего ребенка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По данным ведомства, в интернете появилось видео, где женщина бьёт маленького ребенка у себя дома. "Полицейскими была установлена 31-летняя мать четверых малолетних детей, которая проявляла агрессию и применяла насилие в отношении несовершеннолетних. По данному факту назначено проведение процессуальной проверки", - сообщает ГУМВД в своем Telegram-канале. Отмечается, что ее четверо детей от трёх до девяти лет помещены в социальное учреждение.

https://ria.ru/20250626/lenoblast-2025506595.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоград