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Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2025
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18:21 27.06.2025 (обновлено: 19:41 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/vodolazy-2025914049.html
Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье
Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2025
Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье
Водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт при столкновении катера с берегом в Химках, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:21:00+03:00
2025-06-27T19:41:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт при столкновении катера с берегом в Химках, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье. Отмечалось, что "капитан при совершении маневра не справился с управлением". "В 18:00 мск силами водолазной группы ПСО-1 ГКУ МО "Мособлпожспас" тело ребенка извлечено из воды, передано сотрудникам для проведении следственных мероприятий", — говорится в сообщении. Позднее в СК России завели уголовное дело. По данным следствия, днем 27 июня в водоеме на территории Левобережного района Подмосковья маломерное судно столкнулось с берегом, в результате чего за борт выпал пятилетний ребенок, находившийся на катере без спасательного жилета.
https://ria.ru/20250627/kater-2025847717.html
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московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
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Работа водолазов по поиску ребенка, упавшего с катера в канал имени Москвы
Тело пятилетнего мальчика, упавшего с катера в канал имени Москвы, подняли на поверхность. Водолазы работали на месте трагедии несколько часов. Cпасти ребенка не удалось.
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происшествия, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Химки (городской округ в Московской области), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье

ГУ МЧС: водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт при столкновении катера с берегом в Химках, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью.
Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье. Отмечалось, что "капитан при совершении маневра не справился с управлением".
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"В 18:00 мск силами водолазной группы ПСО-1 ГКУ МО "Мособлпожспас" тело ребенка извлечено из воды, передано сотрудникам для проведении следственных мероприятий", — говорится в сообщении.
Позднее в СК России завели уголовное дело. По данным следствия, днем 27 июня в водоеме на территории Левобережного района Подмосковья маломерное судно столкнулось с берегом, в результате чего за борт выпал пятилетний ребенок, находившийся на катере без спасательного жилета.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Химки (городской округ в Московской области)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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