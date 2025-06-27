https://ria.ru/20250627/vodolazy-2025914049.html

Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье

Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2025

Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье

Водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт при столкновении катера с берегом в Химках, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:21:00+03:00

2025-06-27T18:21:00+03:00

2025-06-27T19:41:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт при столкновении катера с берегом в Химках, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье. Отмечалось, что "капитан при совершении маневра не справился с управлением". "В 18:00 мск силами водолазной группы ПСО-1 ГКУ МО "Мособлпожспас" тело ребенка извлечено из воды, передано сотрудникам для проведении следственных мероприятий", — говорится в сообщении. Позднее в СК России завели уголовное дело. По данным следствия, днем 27 июня в водоеме на территории Левобережного района Подмосковья маломерное судно столкнулось с берегом, в результате чего за борт выпал пятилетний ребенок, находившийся на катере без спасательного жилета.

https://ria.ru/20250627/kater-2025847717.html

https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа водолазов по поиску ребенка, упавшего с катера в канал имени Москвы Тело пятилетнего мальчика, упавшего с катера в канал имени Москвы, подняли на поверхность. Водолазы работали на месте трагедии несколько часов. Cпасти ребенка не удалось. 2025-06-27T18:21 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)