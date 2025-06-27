https://ria.ru/20250627/vodolazy-2025914049.html
Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье
Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье - РИА Новости, 27.06.2025
Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье
Водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт при столкновении катера с берегом в Химках, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:21:00+03:00
2025-06-27T18:21:00+03:00
2025-06-27T19:41:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025913916_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0035f43cb19aa900b3790ccb2058175c.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Водолазы достали из воды тело ребенка, который выпал за борт при столкновении катера с берегом в Химках, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили, что пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье. Отмечалось, что "капитан при совершении маневра не справился с управлением". "В 18:00 мск силами водолазной группы ПСО-1 ГКУ МО "Мособлпожспас" тело ребенка извлечено из воды, передано сотрудникам для проведении следственных мероприятий", — говорится в сообщении. Позднее в СК России завели уголовное дело. По данным следствия, днем 27 июня в водоеме на территории Левобережного района Подмосковья маломерное судно столкнулось с берегом, в результате чего за борт выпал пятилетний ребенок, находившийся на катере без спасательного жилета.
https://ria.ru/20250627/kater-2025847717.html
https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025913916_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d97c79c4077a6d6598dbd254e1275b1c.jpg
Работа водолазов по поиску ребенка, упавшего с катера в канал имени Москвы
Тело пятилетнего мальчика, упавшего с катера в канал имени Москвы, подняли на поверхность. Водолазы работали на месте трагедии несколько часов. Cпасти ребенка не удалось.
2025-06-27T18:21
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Химки (городской округ в Московской области), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье
ГУ МЧС: водолазы достали из воды тело ребенка, выпавшего из катера в Подмосковье