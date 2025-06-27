https://ria.ru/20250627/usa-2025905625.html

Путин заявил о начале выравнивания отношений с США

Путин заявил о начале выравнивания отношений с США - РИА Новости, 27.06.2025

Путин заявил о начале выравнивания отношений с США

Благодаря президенту США Дональду Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают выравниваться, первые шаги сделаны, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T17:51:00+03:00

2025-06-27T17:51:00+03:00

2025-06-27T18:05:00+03:00

россия

сша

в мире

владимир путин

дональд трамп

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Благодаря президенту США Дональду Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают выравниваться, первые шаги сделаны, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом, благодаря президенту Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают хоть в чём-то выравниваться. Не всё решено в сфере дипломатических отношений, но всё-таки первые шаги сделаны", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250626/rossiya-2025566879.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, сша, в мире, владимир путин, дональд трамп