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Путин заявил о начале выравнивания отношений с США - РИА Новости, 27.06.2025
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17:51 27.06.2025 (обновлено: 18:05 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/usa-2025905625.html
Путин заявил о начале выравнивания отношений с США
Путин заявил о начале выравнивания отношений с США - РИА Новости, 27.06.2025
Путин заявил о начале выравнивания отношений с США
Благодаря президенту США Дональду Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают выравниваться, первые шаги сделаны, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T17:51:00+03:00
2025-06-27T18:05:00+03:00
россия
сша
в мире
владимир путин
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Благодаря президенту США Дональду Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают выравниваться, первые шаги сделаны, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом, благодаря президенту Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают хоть в чём-то выравниваться. Не всё решено в сфере дипломатических отношений, но всё-таки первые шаги сделаны", - сказал Путин журналистам.
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россия, сша, в мире, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин заявил о начале выравнивания отношений с США

Путин: отношения между РФ и США начинают выравниваться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Благодаря президенту США Дональду Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают выравниваться, первые шаги сделаны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом, благодаря президенту Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают хоть в чём-то выравниваться. Не всё решено в сфере дипломатических отношений, но всё-таки первые шаги сделаны", - сказал Путин журналистам.
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РоссияСШАВ миреВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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