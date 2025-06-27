https://ria.ru/20250627/urengoy-2025916697.html

Новый Уренгой завершил программу расселения аварийного жилья

Новый Уренгой завершил программу расселения аварийного жилья - РИА Новости, 27.06.2025

Новый Уренгой завершил программу расселения аварийного жилья

Крупнейший город Ямало-Ненецкого автономного округа - Новый Уренгой завершает масштабную программу расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:33:00+03:00

2025-06-27T18:33:00+03:00

2025-06-27T18:33:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

новый уренгой

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

жилье

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Крупнейший город Ямало-Ненецкого автономного округа - Новый Уренгой завершает масштабную программу расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона. "За последние годы проделана огромная работа по развитию территории. Но самое важное для любого человека – его дом. Поэтому особенно ценно разделять с ямальцами эти радостные моменты новоселья, когда мы окончательно переворачиваем страницу деревянного, ветхого Ямала и семьи северян получают возможность жить в современных комфортных квартирах", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. На Ямале с 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда" был расселен один из самых больших объемов аварийного жилья в стране. Так, только в Новом Уренгое из непригодных для проживания домов переехали более 1,8 тысячи семей, построено 36 новых домов, снесено 400 аварийных зданий. Помимо этого, к 50-летию города строятся и ремонтируются социальные объекты. Так, готовится к открытию инновационный образовательный парк площадью 9 тысяч квадратных метров с 11 лабораториями, планетарием и интерактивным музеем, который сможет принять свыше 1,8 тысячи детей. "Все ключевые объекты, которые мы сейчас строим – арт-центр, галерея, новая взрослая поликлиника, детская школа искусств – демонстрируют хорошие темпы строительства. На это лето запланирован масштабный комплекс дорожных работ и благоустройства – город буквально на глазах становится более современным, удобным и гостеприимным. Я вижу эти изменения лично, но самое важное – их замечают и отмечают сами жители", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250627/yamal-2025916391.html

https://ria.ru/20250625/yamal-2025459190.html

новый уренгой

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новый уренгой, ямало-ненецкий автономный округ (янао), жилье, дмитрий артюхов