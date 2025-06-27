Рейтинг@Mail.ru
Новый Уренгой завершил программу расселения аварийного жилья - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:33 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/urengoy-2025916697.html
Новый Уренгой завершил программу расселения аварийного жилья
Новый Уренгой завершил программу расселения аварийного жилья - РИА Новости, 27.06.2025
Новый Уренгой завершил программу расселения аварийного жилья
Крупнейший город Ямало-Ненецкого автономного округа - Новый Уренгой завершает масштабную программу расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:33:00+03:00
2025-06-27T18:33:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
новый уренгой
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
жилье
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/67/1562766759_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_41a60a2dc3c6cb4c177aaeab2e55df15.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Крупнейший город Ямало-Ненецкого автономного округа - Новый Уренгой завершает масштабную программу расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона. "За последние годы проделана огромная работа по развитию территории. Но самое важное для любого человека – его дом. Поэтому особенно ценно разделять с ямальцами эти радостные моменты новоселья, когда мы окончательно переворачиваем страницу деревянного, ветхого Ямала и семьи северян получают возможность жить в современных комфортных квартирах", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. На Ямале с 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда" был расселен один из самых больших объемов аварийного жилья в стране. Так, только в Новом Уренгое из непригодных для проживания домов переехали более 1,8 тысячи семей, построено 36 новых домов, снесено 400 аварийных зданий. Помимо этого, к 50-летию города строятся и ремонтируются социальные объекты. Так, готовится к открытию инновационный образовательный парк площадью 9 тысяч квадратных метров с 11 лабораториями, планетарием и интерактивным музеем, который сможет принять свыше 1,8 тысячи детей. "Все ключевые объекты, которые мы сейчас строим – арт-центр, галерея, новая взрослая поликлиника, детская школа искусств – демонстрируют хорошие темпы строительства. На это лето запланирован масштабный комплекс дорожных работ и благоустройства – город буквально на глазах становится более современным, удобным и гостеприимным. Я вижу эти изменения лично, но самое важное – их замечают и отмечают сами жители", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250627/yamal-2025916391.html
https://ria.ru/20250625/yamal-2025459190.html
новый уренгой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/67/1562766759_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_1c3bc570f8b398bd0d02ba49a9b200e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый уренгой, ямало-ненецкий автономный округ (янао), жилье, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Жилье, Дмитрий Артюхов
Новый Уренгой завершил программу расселения аварийного жилья

Новый Уренгой завершил масштабную программу расселения аварийного жилья

© РИА Новости / Михаил ФомичевВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Вид на Новый Уренгой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Крупнейший город Ямало-Ненецкого автономного округа - Новый Уренгой завершает масштабную программу расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За последние годы проделана огромная работа по развитию территории. Но самое важное для любого человека – его дом. Поэтому особенно ценно разделять с ямальцами эти радостные моменты новоселья, когда мы окончательно переворачиваем страницу деревянного, ветхого Ямала и семьи северян получают возможность жить в современных комфортных квартирах", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
Салехард - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Нацрейтинг Ямала улучшился до максимума по компоненте управления
Вчера, 18:32
На Ямале с 2019 года по национальному проекту "Жилье и городская среда" был расселен один из самых больших объемов аварийного жилья в стране. Так, только в Новом Уренгое из непригодных для проживания домов переехали более 1,8 тысячи семей, построено 36 новых домов, снесено 400 аварийных зданий.
Помимо этого, к 50-летию города строятся и ремонтируются социальные объекты. Так, готовится к открытию инновационный образовательный парк площадью 9 тысяч квадратных метров с 11 лабораториями, планетарием и интерактивным музеем, который сможет принять свыше 1,8 тысячи детей.
"Все ключевые объекты, которые мы сейчас строим – арт-центр, галерея, новая взрослая поликлиника, детская школа искусств – демонстрируют хорошие темпы строительства. На это лето запланирован масштабный комплекс дорожных работ и благоустройства – город буквально на глазах становится более современным, удобным и гостеприимным. Я вижу эти изменения лично, но самое важное – их замечают и отмечают сами жители", – подчеркнул губернатор.
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Власти Ямала оплатят протезно-ортопедические изделия участникам СВО
25 июня, 21:51
 
Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЖильеДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала